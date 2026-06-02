El error de laboratorio que creó el Chanel N°5 y que nadie te quiere contar

Pocas fragancias han alcanzado el estatus mítico del Chanel N°5. Más que un perfume, se ha convertido en un símbolo de elegancia, feminidad y lujo que ha sobrevivido a generaciones enteras. Sin embargo, detrás de su aroma inconfundible se esconde una historia poco conocida y uno de los mayores golpes de suerte en la historia de la belleza.

¿Cuándo se creó el perfume Chanel N°5?

Cuando Gabrielle "Coco" Chanel decidió crear su primer perfume a principios de la década de 1920, no buscaba simplemente lanzar un producto más. Su objetivo era revolucionar por completo la industria.

Ernest Beaux utilizó aldehídos para crear un aroma revolucionario para su época. Canva

En aquella época, los perfumes femeninos se basaban principalmente en una sola flor: rosa, violeta, jazmín o lavanda. Chanel quería algo diferente, una fragancia que no oliera a jardín, sino a mujer.

La oportunidad llegó gracias a su relación con el Gran Duque Dmitri Románov, miembro de la antigua familia imperial rusa. Fue él quien la presentó al perfumista franco-ruso Ernest Beaux, conocido por haber trabajado para la corte de los zares.

Chanel le planteó un desafío poco común: crear un perfume abstracto, moderno y sofisticado que representara la esencia femenina sin parecerse a ninguna fragancia existente. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la historia de la perfumería.

Chanel N°5 transformó para siempre la relación entre la moda y la industria de la belleza. Cortesía

¿Cuál fue el accidente en la creación del perfume Chanel N°5?

Mientras trabajaba en su laboratorio, Ernest Beaux comenzó a experimentar con aldehídos, compuestos sintéticos capaces de potenciar y transformar las notas aromáticas tradicionales. Hasta entonces, estos ingredientes se utilizaban en cantidades muy pequeñas, ya que podían alterar por completo una fórmula.

Según una de las versiones más difundidas sobre el origen del perfume, un asistente cometió un error durante el proceso y añadió una dosis de aldehídos mucho mayor de la prevista en una de las muestras.

Lo que parecía un desastre terminó convirtiéndose en una genialidad. La sobredosis química produjo un aroma completamente nuevo. Los aldehídos amplificaban las notas florales de rosa y jazmín, aportando además una sensación de limpieza, frescura y sofisticación nunca antes experimentada en un perfume femenino.

Un accidente químico habría sido clave en la creación del legendario Chanel N°5. Canva

¿Por qué se llama Chanel número 5?

En lugar de corregir el supuesto fallo, Beaux decidió conservar la fórmula y presentársela a Chanel junto con otras muestras numeradas. La diseñadora recibió varias opciones. Entre ellas, eligió la identificada con el número cinco.

Fascinada por su originalidad y convencida de que ese número le traía suerte, decidió conservar el nombre sin modificaciones. Así nació Chanel N°5 en 1921. Pero la revolución no se limitó al aroma.

La muestra número cinco fue la elegida por Chanel y dio origen al nombre del perfume. Canva

El envase también rompió con todas las reglas de la época. Mientras otras marcas apostaban por frascos ornamentados y decoraciones exuberantes, Chanel eligió una botella minimalista, geométrica y transparente inspirada en los frascos de viaje masculinos que utilizaba Arthur “Boy” Capel, el gran amor de su vida.

Aquella sencillez terminaría convirtiéndose en uno de los diseños más reconocibles del siglo XX. Décadas después, el frasco ingresó a la colección permanente del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y fue inmortalizado por Andy Warhol en una de sus célebres series artísticas.

La batalla millonaria por el perfume más famoso del mundo

Sin embargo, la historia del perfume también incluye un capítulo menos glamuroso. En 1924, Chanel firmó un acuerdo con los empresarios Pierre y Paul Wertheimer para expandir la producción y distribución de la fragancia.

La fragancia estuvo en el centro de una intensa disputa empresarial entre Coco Chanel y los hermanos Wertheimer. Canva

Convencida de que la moda seguía siendo el corazón de su negocio, aceptó quedarse con apenas el 10% de las ganancias, mientras que los Wertheimer controlaban la mayor parte de la empresa.

Con el paso de los años, Chanel comprendió el enorme potencial económico del perfume, comenzó una larga batalla para recuperar el control de la marca. Durante décadas intentó renegociar los acuerdos, protagonizando una de las disputas empresariales más comentadas de la historia de la moda.

¿Qué dijo Marilyn Monroe sobre el perfume Chanel número 5?

A pesar de las disputas, nada pudo detener el ascenso de la fragancia. Su popularidad alcanzó otro nivel en 1952, cuando Marilyn Monroe respondió a un periodista que para dormir utilizaba únicamente “unas gotas de Chanel N°5”. La frase se convirtió en una de las mejores campañas publicitarias de todos los tiempos.

Marilyn Monroe ayudó a convertir el perfume en un símbolo mundial de sensualidad y elegancia. Especial

Más de un siglo después de su lanzamiento, Chanel N°5 sigue siendo uno de los perfumes más vendidos y reconocidos del planeta. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada, terminó convirtiéndose en una leyenda de la belleza.