En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de advertencias sobre un apagón mundial programado para este martes 17 de noviembre de 2026. Entre referencias a Los Simpson, teorías conspirativas y recomendaciones para almacenar provisiones, miles de usuarios se preguntan si realmente existe el riesgo de quedarse sin electricidad, internet o comunicación durante varias horas.

¿Habrá un apagón mundial este 17 de noviembre de 2026?

Detrás de esta inquietud hay un acontecimiento real que ha sido interpretado de manera alarmista: una prueba nacional del sistema de alertas de emergencia de Estados Unidos.

La prueba nacional del sistema de alertas de Estados Unidos desató rumores sobre un apagón mundial. Conoce qué sucederá y a qué hora. Canva

El ejercicio está organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y tiene como objetivo comprobar que los canales de comunicación puedan transmitir correctamente avisos oficiales ante situaciones de riesgo.

Se trata de un procedimiento rutinario que debe realizarse, por disposición legal, al menos una vez cada tres años. La última prueba nacional tuvo lugar el 4 de octubre de 2023.

¿A qué hora será la prueba de alerta de Estados Unidos en México?

La prueba está programada para este martes 17 de noviembre, aproximadamente a las 14:20 horas, tiempo del Este de Estados Unidos. Esto significa que, en México, el aviso está previsto para las 12:20 horas en la Ciudad de México y la zona centro, mientras que en Tijuana corresponde a las 11:20 de la mañana.

FEMA y la FCC realizarán una prueba de emergencia en Estados Unidos que interrumpirá brevemente las transmisiones de radio y televisión. Canva

Durante el ejercicio, estaciones de radio y televisión, así como servicios de cable, satélite y banda ancha fija participantes, interrumpirán brevemente su programación habitual para transmitir un mensaje acompañado de tonos de alerta. La emisión tendrá una duración aproximada de un minuto y estará identificada claramente como una prueba nacional.

Un detalle importante es que este año el aviso no se enviará a los teléfonos celulares, pues corresponde al Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), que opera a través de los medios de comunicación, y no al sistema de alertas inalámbricas.

Por lo tanto, quienes escuchen la transmisión no tendrán que realizar ninguna acción. Las autoridades también contemplan una fecha alternativa, el próximo 3 de diciembre, en caso de que una emergencia real o condiciones meteorológicas severas obliguen a posponer el ejercicio.

La alerta de emergencia estadounidense durará aproximadamente un minuto y no llegará a los teléfonos celulares. Estos son los detalles del ejercicio. Canva

¿Qué tiene que ver Los Simpson con el supuesto apagón mundial?

Pero ¿por qué tantas personas relacionan esta prueba con un supuesto desastre global? Una de las principales razones está en Los Simpson, la serie animada que constantemente protagoniza conversaciones en internet por las supuestas predicciones que algunos espectadores encuentran en sus episodios.

En esta ocasión, el capítulo que despertó curiosidad es It's a Blunderful Life, de la temporada 35. En una escena ambientada durante una celebración del Día de Acción de Gracias, Lisa Simpson recuerda un gran apagón que estuvo a punto de destruir Springfield.

¿Los Simpson predijeron un apagón mundial? Una coincidencia con la fecha de un simulacro en Estados Unidos despertó teorías en internet. Captura de pantalla

Al narrar lo sucedido, hace referencia al 17 de noviembre, fecha que los internautas relacionaron inmediatamente con el ejercicio anunciado por Estados Unidos. La coincidencia fue suficiente para alimentar especulaciones sobre un posible apagón de alcance mundial.

A esto se sumaron publicaciones que relacionaron el supuesto acontecimiento con recomendaciones de distintos gobiernos para preparar mochilas de emergencia con suministros suficientes para 72 horas.

También circularon teorías sobre interrupciones tecnológicas, problemas bancarios, fallas en servicios digitales e incluso suspensiones de vuelos. Sin embargo, no existe evidencia de que estos acontecimientos estén relacionados con la prueba estadounidense ni de que formen parte de un plan para interrumpir los servicios básicos.

¿Realmente puede ocurrir un apagón mundial?

Aunque las interrupciones eléctricas son riesgos reales, un apagón simultáneo en todo el planeta resulta extremadamente improbable. Esto se debe a que no existe una única red eléctrica mundial, sino diferentes sistemas nacionales y regionales que operan de manera independiente.

Aunque los apagones eléctricos son posibles, no existe evidencia de que este 17 de noviembre vaya a ocurrir una interrupción mundial de energía. Canva

Sí pueden presentarse cortes de energía de gran alcance debido a fenómenos meteorológicos, tormentas solares, fallas técnicas, desastres naturales o ciberataques. Por ello, contar con agua, alimentos no perecederos, una linterna, baterías y un botiquín siempre es una medida preventiva recomendable.

Por ahora, no hay motivos para relacionar el 17 de noviembre con el fin de las comunicaciones o un colapso eléctrico mundial. La actividad anunciada por FEMA y la FCC es únicamente una evaluación de sus mecanismos de alerta.