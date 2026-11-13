Estados Unidos levanta suspensión de vuelos y asegura que no se debió a un ciberataque 

El secretario Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que la suspensión de vuelos quedó finalizada y el espacio aéreo está abierto de nuevo. También reiteró que el paro no se debió a un ciberataque o algún vínculo con caída de Microsoft.

El secretario de Transporte Sean Duffy reiteró que el espacio aéreo estadunidense ya estaba abierto d enuevo, luego de cuatro horas, y asegurí que la medida se debió a un "hardware viejo".

El levantamiento de la suspensión permite que los vuelos que se encuentran en el aire pueden aterrizar, pero aquellos todavía en tierra aún no pueden despegar.

Suspensión de vuelos en EU

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues tras más de cuatro horas de incertidumbre por una interrupción de las telecomunicaciones, que provocó miles de retrasos y cancelaciones en los principales aeropuertos.

A las 20:00 hora del este, más de 9 mil vuelos acumulaban retrasos y más de 5 mil 200 estaban cancelados. JetBlue y Air Canada cancelaron el resto de sus vuelos del día en Estados Unidos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó la orden a un problema de comunicación que afectó a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta, y la FAA habló de una interrupción temporal de telecomunicaciones.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que por ahora no hay motivos para sospechar que una amenaza a la seguridad nacional esté detrás de la falla, aunque no descartó ninguna causa, incluido un ciberataque. También dijo que la falla no está relacionada con el apagón global de Microsoft de esta semana.