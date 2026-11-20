Entre las actividades cotidianas, los nuevos destinos y los cambios de ruta, contar con un vehículo que combine diseño, tecnología y agilidad hace la diferencia. Bajo esta perspectiva, Peugeot 2008 propone una manera distinta de experimentar cada camino.

Esta SUV compacta reúne una personalidad moderna con el sello de sofisticación y creatividad característico de la firma francesa. Su propuesta está pensada para personas que buscan diferenciarse y encuentran en la movilidad una extensión de su estilo de vida.

Tecnología que transforma la experiencia de manejo

Uno de los elementos distintivos de Peugeot 2008 es la integración del Peugeot i-Cockpit® 3D, un concepto que coloca al conductor en el centro de la experiencia. Su diseño reúne elementos que facilitan la interacción con las principales funciones del vehículo y permiten mantener la atención en el camino.

El volante compacto, achatado en sus extremos superior e inferior, favorece maniobras más ágiles y ofrece una perspectiva despejada del panel de instrumentos. A esto se suma una pantalla táctil HD de 10 pulgadas, orientada hacia el conductor, desde la que es posible gestionar funciones de infoentretenimiento, climatización y navegación.

La experiencia se complementa con las teclas de acceso rápido e-Toggle, que permiten acceder directamente a funciones principales, y un panel de instrumentos digital 3D elevado, ubicado en la línea de visión del conductor. Una combinación que integra tecnología y funcionalidad sin complicar la experiencia al volante.

Peugeot 2008 combina diseño francés y personalidad contemporánea.

Comodidad y detalles que elevan cada trayecto

La experiencia a bordo también está pensada para disfrutar los recorridos cotidianos. Peugeot 2008 incorpora un asiento para el conductor con función de masaje, un elemento que suma comodidad a la propuesta de esta SUV.

En el exterior, los rines bitono de aluminio de 17 pulgadas aportan carácter a su diseño, mientras que el techo panorámico suma una sensación de amplitud al interior. La cámara de reversa con visión 360° también facilita las maniobras al estacionarse, especialmente en espacios urbanos donde cada movimiento cuenta.

Asistencias que acompañan al conductor

La tecnología de Peugeot 2008 también está presente en sus sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), diseñados para acompañar al conductor en diferentes situaciones.

Entre sus funciones se encuentran el frenado autónomo de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales y la alerta de tráfico cruzado trasero. Estas herramientas contribuyen a una experiencia de conducción más asistida y aportan información útil durante los desplazamientos.

Bajo el cofre, incorpora un motor 1.2 L Turbo de 130 hp, que complementa una propuesta enfocada en ofrecer agilidad para los distintos recorridos del día a día.

Una SUV que refleja tu manera de vivir la ciudad

Más que responder a las necesidades de movilidad, Peugeot 2008 busca conectar con quienes disfrutan explorar nuevas posibilidades, valoran los detalles y quieren encontrar algo diferente en cada trayecto.

Su combinación de diseño francés, tecnología intuitiva, comodidad y asistencias a la conducción construye una propuesta contemporánea para quienes buscan una SUV compacta con personalidad propia.