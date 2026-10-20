El regreso de Apu a Los Simpson: Así fue su reaparición y quién es su nueva voz

Apu, uno de los personajes más conocidos de Los Simpson, volvió a tener diálogos en la serie después de casi una década de silencio.

Su regreso ocurrió en un episodio especial que también hizo referencia a los años que permaneció alejado de las historias de Springfield.

El dueño del Kwik-E-Mart reapareció en The Revengening, capítulo transmitido el 18 de octubre por Fox en Estados Unidos, donde su personaje tiene un papel importante en una historia de venganza.

Sin embargo, Apu no regresó con la voz que lo acompañó durante tres décadas. La producción eligió a Sunil Malhotra, actor de origen indio, para sustituir a Hank Azaria, quien dejó de interpretarlo tras las críticas por los estereotipos raciales asociados con el personaje.

¿Cómo fue el regreso de Apu a Los Simpson?

El regreso de Apu a Los Simpson ocurrió en un episodio especial de Halloween que presenta a un misterioso personaje disfrazado de Daft Monk, una referencia al dúo musical francés Daft Punk.

Durante la historia, este individuo parece morir accidentalmente en distintas ocasiones debido a las acciones de los habitantes de Springfield, quienes continúan con sus vidas sin preocuparse demasiado por lo ocurrido.

Un año después, el desconocido regresa decidido a vengarse de quienes lo abandonaron y comienza a reunir a los responsables de sus supuestas muertes.

El momento más importante llega cuando convoca a los habitantes de Springfield al ayuntamiento y se quita el casco para revelar que, en realidad, se trata de Apu Nahasapeemapetilon.

El tendero reclama a sus vecinos por haberlo olvidado durante tanto tiempo y asegura que estuvo cerca de morir en numerosas ocasiones antes de recibir ayuda del doctor Nick.

Ante sus reclamos, la familia Simpson reconoce que no supo cómo actuar. Homero Simpson recuerda los momentos que compartió con Apu, desde sus equipos de boliche hasta las agrupaciones musicales en las que participaron juntos.

Apu regresa a Los Simpson después de casi una década sin diálogos y con un nuevo actor de voz. FOX

¿Por qué Apu había desaparecido de Los Simpson?

Aunque Apu continuó apareciendo ocasionalmente en algunos episodios, dejó de tener diálogos después de The Serfsons, transmitido en octubre de 2017.

Su ausencia estuvo relacionada con una controversia sobre la manera en que Los Simpson representaba a las personas de origen indio, particularmente mediante el acento utilizado por Hank Azaria.

El personaje apareció por primera vez en 1990 y rápidamente se convirtió en uno de los habitantes habituales de Springfield, principalmente por su trabajo como encargado del Kwik-E-Mart.

Sin embargo, su representación comenzó a recibir cuestionamientos que adquirieron mayor relevancia con el estreno del documental The Problem With Apu, realizado en 2017 por el comediante Hari Kondabolu.

La producción cuestionó cómo el personaje había contribuido a reforzar determinados estereotipos sobre la comunidad india en Estados Unidos.

Entre los principales señalamientos se encontraban los siguientes.

El acento de Apu , considerado por algunos espectadores una caricatura de la forma de hablar de las personas de origen indio.

La elección de Hank Azaria , un actor blanco que interpretó al personaje durante aproximadamente tres décadas.

Los estereotipos culturales , presentes en algunas bromas relacionadas con su origen y su trabajo.

La polémica continuó durante los años siguientes, hasta que Azaria anunció en 2020 que dejaría de prestar su voz al personaje.

Posteriormente, el actor reconoció públicamente las críticas y ofreció disculpas por su participación en una representación que había resultado ofensiva para parte de la comunidad india.

Desde entonces, Apu permaneció sin diálogos mientras la producción buscaba una manera de recuperar al personaje.

Apu regresa a Los Simpson disfrazado de Daft Monk, un personaje enmascarado que oculta su identidad. FOX

¿Quién es la nueva voz de Apu en Los Simpson?

Para el regreso de Apu, la producción eligió a Sunil Malhotra, actor nacido en India y criado en Estados Unidos que ha participado en producciones como Grey's Anatomy y The Legend of Korra.

En declaraciones a Variety, Malhotra explicó que inicialmente tuvo dudas sobre aceptar el papel debido a la controversia que había rodeado al personaje durante los últimos años.

Antes de incorporarse a la serie, conversó con el productor Matt Selman y el coproductor ejecutivo Cesar Mazariegos sobre la manera en que Apu sería representado en esta nueva etapa.

El actor quería conocer si la producción estaba dispuesta a reconocer los problemas de su representación anterior y desarrollar una versión que mantuviera su personalidad sin recurrir a los mismos estereotipos.

Tras estas conversaciones, aceptó interpretar al personaje y describió su incorporación como una oportunidad para recuperar a uno de los habitantes más conocidos de Springfield.

El cambio de voces también incluye a Manjula, esposa de Apu, quien será interpretada por Janina Gavankar, actriz que ha participado en The Morning Show.

Además, Matt Selman adelantó que el regreso no será una aparición aislada, pues el equipo creativo tiene planes para recuperar al personaje y su familia en futuras historias.

Esto también permitirá que el Kwik-E-Mart, la tienda que Apu administra desde sus primeras apariciones, vuelva a tener presencia dentro de la serie.