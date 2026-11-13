El secretario de Seguridad Nacional descarta una amenaza para EU tras la suspensión total de vuelos

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó este viernes que por ahora no hay motivos para sospechar que una amenaza a la seguridad nacional esté detrás de la interrupción de las comunicaciones que paralizó todos los vuelos del país.

Sin embargo, el funcionario dijo que no descarta ninguna causa, incluido un ciberataque, mientras los investigadores buscan el origen de la falla.

Mullin descarta amenaza

"No hay indicio alguno, ni motivo para creer, que a día de hoy esto haya sido una amenaza para Estados Unidos", dijo Mullin a los reporteros en la Casa Blanca.

Hasta ahora no hay indicios de que haya sido un ataque malintencionado contra nosotros", repitió más tarde el funcionario.

"Esto fue una interrupción de las telecomunicaciones", afirmó.

"Esto no es otro 11-S", agregó.

"Somos capaces de comunicarnos hasta cierto punto, pero esto ha desbordado algunos de nuestros sistemas", explicó Mullin.

Mullin aseguró que todos los vuelos están localizados y que los que se encontraban en el aire se atienden caso por caso. También dijo que el presidente Donald Trump fue informado y habló por teléfono con el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Sobre el apagón global de Microsoft del jueves, el secretario descartó cualquier relación con la falla de este viernes.

"No veo ninguna razón para conectar esos dos hechos en absoluto", declaró Mullin.

Mullin añadió que los investigadores federales revisan si la falla guarda relación con el despliegue nacional de un nuevo sistema de inteligencia artificial de la FAA, diseñado para identificar problemas y reorientar aeronaves, y que todavía no hay un plazo para reanudar los vuelos ni para resolver el problema.

No hay razón para preocuparse por sus seres queridos si están volando", aseguró. Qué se sabe de la suspensión de vuelos

Suspenden todos los vuelos en EU

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión de todos los vuelos de salida del país "debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad", según su aviso. La FAA atribuyó después el problema a una interrupción temporal de las telecomunicaciones, y Duffy explicó que afecta a los centros de control de tráfico en ruta, que dirigen los vuelos entre aeropuertos.

Antes del anuncio nacional, la FAA ya había detenido las operaciones en los aeropuertos O'Hare y Midway, de Chicago, por una falla de equipo. Los vuelos internacionales entrantes se gestionan caso por caso. La orden nacional entró en vigor alrededor de las 14:54 hora del centro del país.

La última parada nacional fue en enero de 2023. Especial

Jeff Guzzetti, experto en seguridad aérea, calificó la falla de extraordinaria y dijo que desconoce qué la causó. Explicó que los centros de control de gran altitud son los más afectados.

Un ground stop es una orden de la FAA que obliga a las aeronaves a permanecer en tierra. Los aviones que ya están en el aire pueden continuar su vuelo. Algunas cubren solo ciertos aviones o instalaciones, pero la de este viernes afecta a todas las aeronaves del país.

Según Reuters, con datos de FlightAware, cerca de 7 mil vuelos registraban retrasos o cancelaciones.

Es la primera parada nacional desde enero de 2023, cuando un contratista de la FAA borró sin querer archivos del sistema de avisos a pilotos (NOTAM) y la agencia detuvo los vuelos un par de horas, con miles de cancelaciones o retrasos. Antes de eso, la última se emitió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.