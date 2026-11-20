Como parte del nuevo programa “Gallinas en Casa”, anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México para entregar gallinas ponedoras a las familias, una de las preguntas que ha surgido es cómo cuidarlas y qué necesitan para mantenerse saludables.

Aunque las familias deben recibir asesoría de especialistas, es importante tener en cuenta que las gallinas requieren condiciones adecuadas para vivir, como espacios seguros, alimentación apropiada, higiene y protección ante las condiciones del clima.

Su cuidado no solo implica atender sus necesidades para la postura de huevos, sino también procurar su bienestar y ofrecerles un entorno donde puedan desarrollarse de manera saludable.

¿A qué edad comienza a poner huevos una gallina ponedora?

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), las gallinas pueden comenzar a poner huevos alrededor de los cuatro meses de edad, aunque este proceso puede variar y en algunos casos presentarse hasta el primer año.

Asimismo, señala que pueden mantener su etapa productiva hasta los seis años, aunque con el paso del tiempo la postura disminuye y pueden llegar a poner uno o dos huevos por semana.

Es importante recordar que cada gallina tiene sus propios tiempos y que su bienestar debe estar por encima de cualquier expectativa de producción.

Gallinas cuidados. Foto: Canva

Cuidados de gallina ponedora

La alimentación es uno de los aspectos fundamentales para mantener saludables a las gallinas. Sin embargo, sus cuidados además del alimento, están: un espacio adecuado, protección y condiciones que les permitan vivir sin estrés.

Entre las recomendaciones generales para su cuidado se encuentran:

Evitar situaciones de estrés : procurar un ambiente tranquilo y condiciones adecuadas para su bienestar.

: procurar un ambiente tranquilo y condiciones adecuadas para su bienestar. Mantener horarios de alimentación : ofrecerles alimento a horas regulares y procurar que tengan acceso al agua limpia y fresca.

: ofrecerles alimento a horas regulares y procurar que tengan acceso al agua limpia y fresca. Contar con un espacio apropiado : necesitan un lugar seguro, limpio y con suficiente espacio para moverse y desarrollar sus comportamientos naturales.

: necesitan un lugar seguro, limpio y con suficiente espacio para moverse y desarrollar sus comportamientos naturales. Protegerlas del sol y la lluvia : deben tener un refugio que las resguarde de las condiciones climáticas.

: deben tener un refugio que las resguarde de las condiciones climáticas. Procurar una iluminación adecuada: considerar sus necesidades de luz y descanso, evitando mantenerlas expuestas a iluminación artificial durante periodos excesivos.

Estos cuidados ayudan a procurar su salud y bienestar, por lo que es importante que las familias cuenten con orientación veterinaria para atender las necesidades particulares de las aves.

Gallinas cuidados. Foto: Canva

Gallinas en casa: ¿qué dicen los especialistas sobre los riesgos sanitarios?

Aunque el programa busca acercar la crianza de gallinas a los hogares, la iniciativa también ha generado diferentes opiniones, entre ellas algunas advertencias sobre los posibles riesgos sanitarios que implica tener estas aves en espacios domésticos.

En una entrevista con Imagen Radio, con Pascal Beltrán del Río, el infectólogo Dr. Alejandro Macías señaló que las gallinas no son mascotas y que su convivencia en casa requiere tomar precauciones para evitar problemas de higiene y salud.

Durante la cual, el especialista explicó que el manejo de sus excrementos es uno de los aspectos que deben considerarse, pues una limpieza inadecuada puede favorecer la presencia de microorganismos.

Al respecto, advirtió sobre dos patógenos que pueden representar un riesgo para las personas, particularmente cuando hay niñas y niños en casa: la salmonela y el campylobacter, bacterias asociadas con infecciones gastrointestinales.

En sus declaraciones también habló sobre la importancia de contar con condiciones adecuadas para el manejo de los desechos de las aves y evitar que su presencia se convierta en un problema sanitario.

Si bien tener gallinas en casa no significa necesariamente que las familias vayan a enfermarse, sí implica conocer los riesgos y adoptar medidas de higiene para proteger tanto a las personas como a los animales.

Gallinas cuidados. Foto: Canva

Hasta el momento, la propuesta ha despertado distintas opiniones. Por ello, además de conocer los beneficios que busca impulsar el programa, es importante considerar las recomendaciones de especialistas y garantizar que las gallinas reciban los cuidados necesarios para tener una vida saludable.