La noticia de que muere Paolo Bulgari, histórico presidente de la casa de alta joyería Bvlgari, marca el cierre de una era dorada para el lujo internacional.

El empresario y diseñador italiano falleció este sábado 21 de noviembre de 2026 en Roma a los 89 años de edad, según confirmó su familia mediante un comunicado oficial en el que lo despidieron como «el joyero más grande de nuestros tiempos».

Nieto de Sotirio Bulgari —fundador del taller romano en 1884—, Paolo Bulgari fue una pieza fundamental en la transformación de la empresa familiar en un referente mundial de la opulencia, el diseño audaz y la excelencia artesanal italiana.

Paolo Bulgari: Muere el histórico joyero italiano de la firma Bvlgari Instagram

¿Quién fue Paolo Bulgari y cuál fue su papel en Bvlgari?

Nacido en Roma el 8 de octubre de 1937, Paolo Bulgari perteneció a la tercera generación de la dinastía que edificó el imperio de la firma. Se incorporó al negocio en 1960 junto a su padre, Giorgio, desempeñándose desde la selección de materias primas hasta el diseño creativo de alta joyería.

En 1984, coincidiendo con el centenario de la casa, asumió la presidencia del Grupo Bvlgari, cargo desde el cual impulsó junto a sus hermanos Gianni y Nicola, y su sobrino Francesco Trapani, la expansión internacional de la marca en capitales clave como Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo. En 2011, la familia concretó la venta de su participación mayoritaria al conglomerado francés de lujo LVMH.

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¿Cómo revolucionó Paolo Bulgari la alta joyería mundial?

Reconocido como uno de los mayores expertos mundiales en gemas, Paolo Bulgari definió el sello estético que distingue a la firma romana frente a la joyería tradicional francesa:

Combinación audaz de color: Apostó por mezclas vibrantes de piedras preciosas de distintos tonos montadas sobre oro amarillo, rompiendo las convenciones clásicas de su época.

Apostó por mezclas vibrantes de piedras preciosas de distintos tonos montadas sobre oro amarillo, rompiendo las convenciones clásicas de su época. Talla cabujón e inspiración grecorromana: Consolidó el uso de gemas pulidas en corte cabujón y la integración de monedas antiguas griegas y romanas como homenaje al patrimonio de la Ciudad Eterna.

Diversificación del lujo: Bajo su liderazgo, la marca amplió su catálogo hacia la relojería, la perfumería y la marroquinería con colecciones icónicas como Parentesi y Bvlgari-Bvlgari , conquistando tanto a divas de Hollywood como Elizabeth Taylor como a las casas reales europeas.

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¿Quién era la familia de Paolo Bulgari y cuál fue su labor filantrópica?

En el plano personal, Paolo Bulgari estuvo casado durante más de tres décadas con la periodista y documentalista española Maite Carpio, con quien tuvo dos hijas y compartió su residencia habitual en Roma y su pasión por el arte y el cine.

En noviembre de 2019 instituyó la Fondazione Paolo Bulgari, una organización filantrópica dedicada a combatir la pobreza educativa y apoyar escuelas y proyectos juveniles en barrios periféricos de la capital italiana, como Tor Bella Monaca.

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¿Cuándo y dónde será el funeral de Paolo Bulgari?

De acuerdo con la información difundida por sus allegados, el último adiós al magnate italiano se celebrará este lunes 23 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas (tiempo local) en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma.

Con su partida, la industria del lujo despide no solo a un empresario visionario y embajador del talento italiano en el mundo, sino a un creador convencido de que la belleza clásica puede dialogar siempre con la vanguardia y la libertad creativa.