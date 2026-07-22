Después de un golpe en la rodilla, un esguince o una contractura en la espalda, una de las dudas más frecuentes es si conviene aplicar frío o calor. Aunque ambas terapias ayudan a disminuir las molestias, no funcionan de la misma manera ni sirven para todos los tipos de lesiones.

Elegir la opción incorrecta puede retrasar la recuperación e incluso agravar la inflamación. Organizaciones de salud y especialistas coinciden en que el momento en el que aparece la lesión y el origen del dolor son factores determinantes para decidir qué tratamiento utilizar.

A continuación, te explicamos cuándo debes recurrir al frío, en qué casos el calor resulta más efectivo y cuáles son los errores que debes evitar para favorecer una recuperación segura.

Frío o calor para aliviar el dolor cuál debes usar según la lesión Inteligencia Artificial.

¿Cuándo debes usar frío para aliviar el dolor de una lesión?

El frío es el tratamiento recomendado durante las primeras horas después de una lesión aguda. Si sufriste un golpe, una torcedura, un esguince o una distensión muscular, aplicar hielo puede ayudar a controlar la inflamación y aliviar el dolor.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (NIAMS), el frío provoca la contracción de los vasos sanguíneos, un proceso conocido como vasoconstricción.

Esta respuesta disminuye el flujo de sangre hacia la zona lesionada, reduce la inflamación, limita la formación de edema y disminuye la sensación de dolor al adormecer temporalmente las terminaciones nerviosas.

El organismo recomienda utilizar una compresa fría durante 15 a 20 minutos, varias veces al día, dentro de las primeras 24 a 48 horas posteriores a la lesión. El hielo nunca debe colocarse directamente sobre la piel; lo ideal es envolverlo en una toalla o utilizar una bolsa especial para evitar quemaduras por frío.

El hielo suele ser útil para tratar:

Esguinces

Contusiones o golpes

Distensiones musculares

Inflamación provocada por actividad física intensa

Lesiones deportivas recientes

Dolor acompañado de hinchazón

Además, el NIAMS señala que el frío forma parte del tratamiento inicial conocido como método RICE, por sus siglas en inglés: reposo (Rest), hielo (Ice), compresión (Compression) y elevación (Elevation), una estrategia ampliamente utilizada para controlar lesiones musculoesqueléticas leves.

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¿En qué casos el calor ayuda a reducir el dolor muscular y articular?

El calor tiene un efecto completamente distinto al del hielo. En lugar de disminuir la circulación, la aumenta, lo que favorece la relajación muscular y mejora la movilidad de las articulaciones.

Por ello, esta terapia suele recomendarse cuando la inflamación inicial ya desapareció o cuando el dolor está relacionado con contracturas, rigidez muscular o enfermedades crónicas, como la artritis.

Mayo Clinic explica que el calor ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, mejora el aporte de oxígeno a los tejidos y favorece la relajación de los músculos tensos. Por esa razón, puede aliviar molestias en cuello, espalda, hombros y otras zonas donde existe tensión muscular.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:

Almohadillas térmicas

Compresas calientes

Bolsas de gel calentadas

Baños o duchas con agua tibia

Los especialistas recomiendan aplicar calor durante 15 a 20 minutos por sesión y evitar temperaturas excesivamente altas para prevenir quemaduras.

El calor suele ser útil para aliviar:

Contracturas musculares

Dolor lumbar

Rigidez en cuello y hombros

Dolores musculares persistentes

Artritis

Lesiones musculares en fase de recuperación

Sin embargo, el NIAMS advierte que esta terapia no debe utilizarse sobre una lesión reciente, ya que podría aumentar la inflamación y prolongar el proceso de recuperación.

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Estas son las diferencias y beneficios de usar frío o calor para una lesión

Aunque ambas terapias ayudan a aliviar el dolor, cumplen funciones diferentes y conocer sus beneficios facilita elegir la opción adecuada.

Frío

Reduce la inflamación

Disminuye el dolor

Ideal para lesiones recientes

Ayuda a controlar el edema

Se utiliza en golpes y esguinces

Calor

Relaja los músculos

Mejora la circulación sanguínea

Recomendado para molestias crónicas

Favorece la movilidad articular

Se emplea en contracturas y rigidez

En algunos casos específicos, Mayo Clinic señala que un profesional de la salud puede recomendar alternar ambas terapias para aliviar ciertos dolores musculares, siempre que la inflamación inicial haya desaparecido.

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Los errores más comunes al aplicar hielo o calor que pueden empeorar una lesión

Aunque el hielo y el calor son tratamientos sencillos, un uso incorrecto puede provocar complicaciones.

Uno de los errores más frecuentes consiste en colocar hielo directamente sobre la piel. Esta práctica puede ocasionar quemaduras por frío o lesiones en los tejidos superficiales.

También es común dejar la compresa fría durante demasiado tiempo. Los especialistas recomiendan no exceder los 20 minutos por aplicación y permitir que la piel recupere su temperatura antes de repetir el procedimiento.

Otro error habitual consiste en aplicar calor inmediatamente después de un golpe o un esguince. Debido a que aumenta el flujo sanguíneo, esta terapia puede incrementar la inflamación y empeorar el dolor durante las primeras horas.

Dormir con una almohadilla térmica encendida o utilizar temperaturas muy elevadas también incrementa el riesgo de quemaduras.

Para utilizar estas terapias de forma segura, los especialistas aconsejan:

Colocar siempre una tela entre la piel y la fuente de frío o calor

Respetar los tiempos de aplicación

Suspender el tratamiento si aparece irritación o aumenta el dolor

Consultar a un médico cuando las molestias no mejoran

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¿Cuándo el dolor requiere atención médica y no solo compresas?

Aunque muchas lesiones leves pueden tratarse en casa, existen señales que indican la necesidad de acudir con un profesional de la salud.

Mayo Clinic recomienda buscar atención médica cuando:

El dolor es intenso o aumenta con el paso de las horas

Existe una deformidad visible en la extremidad

No puedes mover la articulación

La inflamación continúa aumentando

Hay pérdida de fuerza o sensibilidad

Se sospecha una fractura

El dolor persiste durante varios días sin mejoría

La lesión presenta enrojecimiento intenso, fiebre o secreción

Estos síntomas pueden indicar lesiones más graves, como desgarros importantes, fracturas o daño en tendones y ligamentos, situaciones que requieren una valoración médica y, en algunos casos, estudios de imagen para establecer el tratamiento adecuado.

El hielo y el calor son herramientas eficaces para aliviar el dolor, siempre que se utilicen en el momento adecuado. Mientras el frío ayuda a controlar la inflamación y las molestias provocadas por lesiones recientes, el calor favorece la relajación muscular y mejora la movilidad cuando el proceso inflamatorio ya terminó.

Si las molestias persisten, aumentan con el paso de los días o limitan los movimientos, lo más recomendable es acudir con un profesional de la salud para obtener un diagnóstico oportuno y recibir el tratamiento más adecuado.

Actuar a tiempo no solo acelera la recuperación, también disminuye el riesgo de complicaciones y permite retomar las actividades cotidianas con mayor seguridad.