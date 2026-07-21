5 locaciones de ‘Orgullo y Prejuicio’ para visitar y encontrar al Señor Darcy

¿Sabías que existen locaciones de Orgullo y Prejuicio que puedes visitar en la vida real? Si eres fanático de la película del 2005, protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, estamos seguros de que te enamoraste no solo de la historia de amor, sino de los paisajes, el patrimonio arquitectónico y los jardines del Reino Unido.

La cinta se convirtió instantáneamente en un clásico del cine de época. Sin embargo, más allá de las actuaciones memorables, la forma de filmar elegida por Joe Wright y su diseñadora de producción, Sarah Greenwood, catapultaron los lugares como sitios específico para que tiempo después, viajeros de todo el mundo experimentaran la atmósfera auténtica en la que Jane Austen concibió su célebre novela.

La mayoría de estas propiedades están protegidas por instituciones de conservación patrimonial como el National Trust o permanecen en manos de familias nobles que abren con orgullo sus puertas al público internacional.

Si alguna vez has soñado con caminar por los mismos pasillos donde los Bennet bailaban en sus recepciones o suspirar frente al mismo lugar donde Darcy y Elizabeth interactuaron, estas son las locaciones más icónicas de Orgullo y Prejuicio que puedes visitar hoy mismo.

Chatsworth House Chatsworth House

5 locaciones de Orgullo y Prejuicio que puedes visitar

Chatsworth House

¿Dónde está? Derbyshire, a unas tres horas y media en tren o automóvil al norte de Londres.

Es una de las casas de campo patrimoniales más espectaculares de toda Gran Bretaña; una teoría literaria sostiene que la propia Jane Austen se inspiró en esta misma mansión para imaginar la opulenta propiedad de Mr. Darcy cuando visitó el cercano pueblo de Bakewell mientras redactaba la novela a finales del siglo XVIII.

Chatsworth House es la residencia ancestral de los Duques de Devonshire, la familia Cavendish, quienes la han mantenido durante más de 16 generaciones. La finca está rodeada por más de 400 hectáreas de parque natural habitado por ciervos silvestres; mientras que la mansión cuenta con más de 126 habitaciones.

Sus salones están decorados con frescos barrocos, tapices flamencos y una de las colecciones privadas de arte y escultura más valiosas del mundo. En la adaptación de 2005, Chatsworth House prestó sus fachadas de piedra dorada y sus interiores para representar la finca de Pemberley, la casa de Mr. Darcy.

Groombridge Place Kent Gardens

Groombridge Place

¿Dónde está? Groombridge, en el límite entre los condados de Kent y East Sussex, en el sureste de Inglaterra.

Groombridge Place es el alma de la primera mitad de la película. Aquí se rodaron todas las tomas exteriores e interiores de Longbourn, la casa de la familia Bennet.

Construida en 1662, la casa se caracteriza por sus paredes de ladrillo rojo, sus ventanas con marcos de madera blanca y su emblemático foso con agua sobre el cual cruzan puentes de piedra arqueados.

Aunque el interior de la residencia privada suele estar reservado, sus Jardines Formales del Siglo XVII y el Enchanted Forest (un bosque frondoso con columpios gigantes y arroyos) reciben visitantes para paseos al aire libre.

Basildon Park

¿Dónde está? Berkshire, muy cerca del río Támesis, entre las localidades de Reading y Pangbourne.

El detonante de toda la trama de Orgullo y Prejuicio es la llegada de un joven rico y soltero al vecindario: Mr. Charles Bingley. Su residencia temporal, Netherfield Park, debía transmitir sofisticación moderna, dinamismo y opulencia, todo lo cual posee Basildon Park, una impresionante mansión del siglo XVIII.

Hoy en día, la mansión es administrada por el National Trust, y destaca por sus salones de recepción, su comedor decorado en tonos amarillos vibrantes y sus senderos forestales.

Stourhead Gardens National Trust

Stourhead Gardens

¿Dónde está? Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra, a aproximadamente dos horas y media en automóvil desde Londres o a una hora de Bath.

Pocas escenas en la historia del cine romántico contemporáneo son tan icónicas y cargadas de emoción como la primera declaración de amor fallida entre Mr. Darcy y Elizabeth Bennet. El escenario para este hito cinematográfico fue el Templo de Apolo en Stourhead Gardens.

Esta locación vista en Orgullo y Prejuicio ya era famosa gracias a sus Jardines Paisajísticos del Siglo XVIII, diseñados por Henry Hoare II.

El parque gira en torno a un lago central rodeado de árboles, grutas místicas, puentes de piedra y pequeños templos clásicos grecorromanos distribuidos estratégicamente en las colinas.

Burghley House

¿Dónde está? A las afueras de la ciudad de Stamford, en el condado de Lincolnshire, a unas dos horas al norte de Londres.

Burghley House encarnó a la perfección la residencia de Rosings Park, la propiedad donde vive Lady Catherine de Bourgh, la adinerada tía de Mr. Darcy. Es una de las casas isabelinas más grandes e imponentes que sobreviven en el Reino Unido.

La mansión cuenta con 35 habitaciones abiertas al público, techos decorados por el pintor italiano Antonio Verrio y una colección de arte que rivaliza con grandes museos nacionales. Los exteriores albergan el Garden of Surprises (un jardín interactivo neoclásico) y un inmenso parque diseñado por el afamado paisajista Lancelot "Capability" Brown.

Vestirse con elegancia, llevar un libro de Jane Austen y dejar volar la imaginación son los únicos requisitos indispensables para vivir tu propia historia de época en las locaciones reales de Orgullo y Prejuicio.