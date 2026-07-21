¡Adiós al sargazo, hola al paraíso! 5 playas mexicanas con agua limpiecita

¡Visita estas playas sin sargazo en México para vacacionar en verano! El mapa costero de nuestro país es tan amplio y variado que existen zonas donde el sargazo no se ha convertido en un dolor de cabeza.

De acuerdo con la UNAM, el sargazo es un alga que pasa toda su vida flotando en el mar; tiene un alto valor ambiental pues es utilizado por animales como tortugas o camarones para desovar, refugio o búsqueda de alimentos.

Sin embargo, en la última década, se ha visto un aumento y llegada a las costas mexicanas por este sargazo; se especula que todo se debe al alza de temperaturas en los océanos, debido al calentamiento global.

El sargazo es una complicación ambiental, social y económica, pero también un problema para miles de viajeros en las playas. Pero si te niegas rotundamente a renunciar a una escapada perfecta frente al mar, estás en el lugar indicado, pues te contamos cuáles son las playas mexicanas libres de sargazo.

Isla Mujeres Visit México

¿Cuáles son las playas mexicanas sin sargazo?

Isla Mujeres (Playa Norte)

Ubicada justo frente a la costa de Cancún, una vez en el muelle principal de la isla, puedes llegar a Playa Norte caminando unos 10 minutos o alquilando un carrito de golf.

Playa Norte de Isla Mujeres está libre de sargazo debido a que se sitúa en la punta septentrional de la isla, por lo que las corrientes dominantes que empujan el sargazo desde el Atlántico Abierto no impactan directamente contra sus costas.

El alga pasa de largo por el canal exterior, dejando la bahía de Playa Norte con un agua completamente cristalina, transparente y tranquila como si fuera una alberca gigante sin olas.

En Playa Norte puedes caminar más de 50 metros con el agua a la cintura, disfrutando de una temperatura cálida constante. Hacer esnórquel en El Farito o Garrafón o recorrer la isla de extremo a extremo, visitando el santuario dedicado a la diosa maya Ixchel.

Mahahual

Aunque pertenece al litoral caribeño, Mahahual cuenta con una particularidad geológica excepcional que la diferencia de las playas abiertas: el Gran Arrecife Maya. Se encuentra a unas dos horas al sur de Chetumal (la capital del estado) y a unas cuatro horas en automóvil desde Cancún.

A escasos metros de la playa de Mahahual se extiende el Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera de coral más grande del mundo. Esta muralla viva actúa como un rompeolas natural gigantesco.

Durante varias épocas del año, la barrera coralina retiene el alga en mar abierto o redirige las corrientes, creando una laguna arrecifal de aguas ultra planas y cristalinas junto a la orilla donde el agua se mantiene limpia.

Es un pueblo de pescadores listo para ofrecer restaurantes de mariscos y tiendas de artesanías; también practica buceo y esnórquel en Banco Chinchorro o paseos en kayak transparente.

Zipolite Visit México

Zipolite

Se ubica en el municipio de San Pedro Pochutla, en la costa sur de Oaxaca, a mitad de camino entre Puerto Escondido y Huatulco. La forma más rápida de llegar es volar al Aeropuerto Internacional de Huatulco o al de Puerto Escondido, y desde ahí tomar un transporte terrestre de aproximadamente 45 a 60 minutos por la carretera costera.

Al situarse en la costa del Océano Pacífico Sur, Zipolite no tiene ningún tipo de contacto geográfico con las rutas de trasvase de sargazo que afectan al Atlántico. El agua se mantiene fresca, limpia y con la salinidad característica del mar abierto.

Zipolite es famosa mundialmente por su ambiente de libertad e inclusión, siendo la única playa del país donde el nudismo es legal y aceptado con naturalidad. Desde la playa vecina de Mazunte o San Agustinillo, parten embarcaciones para observar tortugas marinas en libertad, delfines y, entre diciembre y marzo, ballenas jorobadas en migración.

Isla Holbox (Punta Cocos y Playa Centro)

Holbox se encuentra en el estado de Quintana Roo, dentro de la Reserva de la Biosfera Yum Balam. Para llegar, es necesario viajar por carretera desde Cancún o la Riviera Maya (unas dos horas) hasta el pintoresco puerto de Chiquilá. Desde allí, se aborda un ferry que cruza la Laguna Yalahau en un trayecto de unos 20 minutos.

La posición geográfica de Holbox es privilegiada: no está orientada hacia el Mar Caribe abierto, sino que se ubica justo en el canal de transición entre el Caribe y el Golfo de México.

Las corrientes que desplazan el sargazo por la costa este de la península pasan de largo mar adentro sin ingresar a las aguas bajas de la reserva insular, garantizando playas limpias de color verde esmeralda y turquesa claro.

En Playa Centro y Punta Mosquito, durante la marea baja se forman caminos de arena blanca que se adentran cientos de metros en el mar, permitiéndote caminar literalmente sobre el agua.

Entre mayo y septiembre, las aguas cercanas a Holbox se convierten en el hogar del pez más grande del mundo y puedes realizar un tour sustentable para nadar al lado del tiburón ballena.

Playa Carrizalillo Puerto Escondido

Playa Carrizalillo

Carrizalillo se localiza en la zona residencial de la Rinconada, dentro de la ciudad costera de Puerto Escondido, Oaxaca. Se puede llegar en taxi o transporte público desde cualquier punto de la ciudad.

Toda la costa del Pacífico mexicano está fuera del alcance de la Gran Faja de Sargazo del Atlántico. Además, Carrizalillo es una bahía semicircular de reducidas dimensiones flanqueada por dos murallas de roca natural.

Esta formación no solo impide el ingreso de cualquier tipo de maleza marina, sino que también reduce la fuerza del fuerte oleaje del Pacífico, creando un microrregión de aguas tranquilas.

Playa Carrizalillo ofrece olas suaves y constantes cerca de la boca de la bahía, ideales para principiantes que toman su primera lección de surf. A los costados de la bahía puedes practicar esnórquel, viendo arrecifes de coral habitados por peces mariposa, erizos y tortugas marinas.

México posee una riqueza costera infinita, de ahí que las playas sin sargazo sí pueden conocerse y disfrutarse en épocas del año.