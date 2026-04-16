Festival Pizza y Pasta en CDMX: come lo mejor de Italia en un solo lugar

¡Disfruta del Festival Pizza y Pasta CDMX este 2026! Prepárate para recibir una de las celebraciones culinarias más esperadas por los amantes de la harina, el queso y la tradición mediterránea.

No es solo un evento gastronómico más; es una oda a la herencia italiana que ha echado raíces profundas en el paladar de los chilangos.

En esta edición, el aroma a albahaca fresca y masa recién horneada promete invadir uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad, transformando un fin de semana ordinario en un viaje sensorial directo a las calles de Nápoles o Roma sin necesidad de pasaporte.

Se trata del primer Festival Pizza y Pasta en CDMX y, en tres días, podrás disfrutar de las mejores creaciones, desde las pizzerías de barrio que se han vuelto virales hasta las trattorias de alta gama que guardan celosamente sus recetas familiares de salsas pomodoro y carbonara.

Festival Pizza y Pasta CDMX 2026 Canva

¿Cuándo se llevará a cabo el Festival Pizza y Pasta 2026?

Prepara tu paladar del 14 al 16 de agosto de 2026 para un fin de semana lleno de energía, con los mejores manjares del Mediterráneo y más de 150 expositores. En un horario de 10 am a 10 pm.

¿Dónde será el Festival Pizza y Pasta 2026?

Para esta edición 2026, el festival ha elegido el Campo Marte. La amplitud del recinto garantiza que, a pesar de la alta afluencia esperada, los comensales puedan transitar cómodamente entre los stands de exposición.

Festival Pizza y Pasta CDMX 2026 Canva

¿Qué habrá en el Festival Pizza y Pasta?

Esta edición en CDMX reunirá toda la comida italiana que te imaginas, empezando por la tradicional pizza y pasta. Imagina ver en vivo cómo se preparan fettuccine, pappardelle o ravioles desde cero.

En los pasillos, encontrarás hasta 300 variedades abrumadoras de pizzas (y pastas), ideal para quienes quieren probar de todo un poco, y versiones creativas que incluyen ingredientes locales mexicanos, logrando una fusión única.

Además de comer rico, disfruta de la zona “Il Mercato” con ingredientes y utensilios italianos, conferencias gastronómicas, degustaciones, talleres y demostraciones culinarias; zona de postres con gelato y repostería, concurso a la mejor pizza y hasta área “bambini land” para niños.

Festival Pizza y Pasta CDMX 2026 Canva

¿Cuánto costarán los boletos?

¡Los boletos del Festival Pizza y Pasta serán gratis! El acceso al evento no tiene precio, solo no olvides registrarte.

¿Edición en Monterrey?

Hay una buena noticia para los norteños y es que el Festival Pizza y Pasta también tendrá una edición en Monterrey, del 9 al 11 de octubre en la explanada Sultanes Walmart Park.

¿Por qué los chilangos aman la gastronomía italiana?

La pizza y la pasta se han convertido en elementos básicos de la dieta urbana en México. Este festival celebra ese vínculo, recordando que la cocina es un lenguaje universal. La CDMX se consolida como una capital gastronómica de clase mundial al albergar eventos de este calibre, que no solo impulsan el consumo local, sino que también educan al consumidor sobre la calidad y el origen de los productos.

Es, en esencia, una fiesta para los sentidos que reafirma por qué la comida italiana sigue siendo la favorita de millones de personas alrededor del mundo.