¿Por qué el T-rex tenía brazos tan pequeños? Un estudio da una respuesta

Cuando pensamos en el Tyrannosaurus Rex, es fácil imaginar su enorme cabeza, sus dientes afilados y su imponente tamaño. Pero hay una característica que siempre ha llamado la atención tanto de científicos como de fanáticos de los dinosaurios: sus pequeños brazos.

Durante años, investigadores de distintas partes del mundo han intentado entender por qué uno de los depredadores más grandes que caminó sobre la Tierra tenía extremidades delanteras tan cortas en comparación con el resto de su cuerpo.

Las teorías han sido muchas, desde que servían para sujetar presas hasta que tenían un papel durante el apareamiento.

Ahora, una nueva investigación propone una explicación distinta. Según el estudio, los brazos del T-Rex no se hicieron pequeños por casualidad. Su tamaño estaría directamente relacionado con el crecimiento de su enorme cráneo y la forma en la que evolucionó para convertirse en un cazador más eficiente.

¿Por qué los T-rex tienen brazos pequeños? Nuevo estudio lo revela Canva

La respuesta podría estar en la cabeza del T-rex

El estudio fue publicado en la revista científica Proceedings of the Royal Society B y analizó 85 especies de dinosaurios carnívoros para identificar patrones físicos que se repetían entre ellas.

La investigación fue encabezada por Charlie Roger Scherer, estudiante de doctorado del Departamento de Ciencias de la Tierra del University College de Londres.

El equipo encontró que los dinosaurios con cráneos más grandes y resistentes tendían a tener brazos más pequeños.

La explicación es relativamente sencilla. A medida que algunos depredadores evolucionaron para depender cada vez más de una mordida poderosa, sus extremidades delanteras dejaron de ser una herramienta tan importante para la caza.

Según los investigadores, la evolución suele favorecer aquellas características que ofrecen una ventaja clara para sobrevivir. Si la cabeza se convertía en el principal instrumento para capturar y matar presas, mantener brazos largos y fuertes dejaba de ser una prioridad.

Por eso, mientras el cráneo ganaba tamaño y potencia, los brazos comenzaban a reducirse generación tras generación.

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El T-Rex apostó todo a su mordida

Para llegar a esta conclusión, los científicos estudiaron fósiles y datos recopilados durante años por otros especialistas.

También desarrollaron un método para medir la resistencia de los cráneos. Para ello tomaron en cuenta factores como el tamaño general de la cabeza, la forma de los huesos y la fuerza estimada de la mordida.

Los resultados fueron claros: el Tyrannosaurus Rex obtuvo la puntuación más alta dentro del grupo analizado.

Esto reforzó la idea de que este dinosaurio dependía principalmente de su cabeza para cazar. En lugar de sujetar o derribar presas utilizando los brazos, habría utilizado la fuerza de sus mandíbulas para dominar a animales de gran tamaño.

Los autores explican que, conforme las presas también fueron aumentando de tamaño, los depredadores necesitaban desarrollar ataques más potentes. Eso llevó a que el cráneo se volviera cada vez más fuerte, mientras que los brazos perdían relevancia.

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Una tendencia que apareció en distintos dinosaurios

Uno de los hallazgos más interesantes del estudio es que esta relación entre cabezas grandes y brazos pequeños no ocurrió únicamente en el T. Rex.

Los investigadores identificaron el mismo patrón en cinco grupos diferentes de dinosaurios carnívoros que ni siquiera estaban estrechamente relacionados entre sí.

Esto sugiere que no se trató de una característica exclusiva de una especie, sino de una estrategia evolutiva que apareció varias veces porque ofrecía ventajas similares.

En algunos casos, los dinosaurios redujeron primero el tamaño de los dedos. En otros, comenzaron a acortar el antebrazo. Sin embargo, el resultado final era parecido: una cabeza cada vez más dominante y unas extremidades delanteras cada vez menos importantes.

Para los científicos, este patrón fortalece la teoría de que la evolución favoreció a los depredadores que concentraban más recursos en desarrollar una mordida poderosa.

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Los brazos seguían teniendo una función

A pesar de los resultados, el estudio no responde una de las preguntas que más curiosidad genera: ¿para qué servían exactamente los brazos del T. Rex?

Los investigadores reconocen que todavía no existe una respuesta definitiva.

Lo que sí tienen claro es que esas extremidades debían cumplir alguna función. De lo contrario, habrían desaparecido por completo a lo largo de millones de años de evolución.

Algunas hipótesis plantean que pudieron ayudar durante ciertos movimientos al alimentarse, servir para sostenerse al incorporarse o incluso tener algún papel durante la reproducción. Sin embargo, ninguna de estas ideas ha sido confirmada.

Por ahora, la nueva investigación aporta una explicación más sólida sobre por qué los brazos se hicieron tan pequeños, aunque el debate sobre su función exacta sigue abierto.