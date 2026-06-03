¿Cuál es el mejor monitor para videojuegos? La Profeco responde

Los videojuegos actuales exigen equipos cada vez más capaces. Aunque muchas personas se enfocan en la tarjeta gráfica o el procesador, el monitor es uno de los componentes que más influyen en la experiencia de juego. Una pantalla con buena resolución, alta tasa de refresco y bajo tiempo de respuesta puede marcar una diferencia notable tanto en títulos competitivos como en juegos de mundo abierto.

Sin embargo, hay un detalle importante que muchos desconocen: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha publicado hasta junio de 2026 un estudio específico que determine cuál es el mejor monitor gamer del mercado ni ha emitido un ranking oficial de marcas para videojuegos.

Lo que sí ha hecho la dependencia en diversos estudios tecnológicos es recomendar a los consumidores revisar cuidadosamente las especificaciones técnicas antes de comprar cualquier dispositivo electrónico, comparando características, garantía y relación calidad-precio. Por ello, al elegir un monitor, los especialistas coinciden en que es más importante analizar el rendimiento real que dejarse llevar únicamente por la marca.

El mejor monitor para videojuegos: qué características debes buscar

Ante la ausencia de un ranking oficial de Profeco, expertos en tecnología señalan que un buen monitor gamer debe cumplir ciertos requisitos mínimos para ofrecer una experiencia fluida.

Uno de los aspectos más importantes es la tasa de refresco. Actualmente, los modelos de 144 Hz o superiores son considerados el estándar para videojuegos competitivos, ya que permiten visualizar movimientos más suaves que un monitor tradicional de 60 Hz. Diversos estudios también han encontrado que las tasas de actualización más altas mejoran la percepción de fluidez en pantalla.

Otro factor clave es el tiempo de respuesta. Un monitor con 1 ms o 2 ms ayuda a reducir el desenfoque en escenas rápidas y minimiza el efecto conocido como "ghosting".

La resolución también juega un papel importante. Mientras que Full HD sigue siendo suficiente para muchos jugadores, cada vez más usuarios optan por pantallas QHD (1440p) o incluso 4K para aprovechar el potencial de las nuevas tarjetas gráficas.

Asimismo, tecnologías como AMD FreeSync o NVIDIA G-Sync permiten sincronizar la imagen del monitor con la tarjeta gráfica, reduciendo cortes y mejorando la experiencia visual.

Las marcas de monitor mejor valoradas por los jugadores

Aunque Profeco no ha determinado una marca ganadora, varias compañías destacan constantemente en análisis especializados y recomendaciones de la industria.

LG es una de las más reconocidas gracias a su línea UltraGear, que combina paneles rápidos, buena reproducción de color y modelos con tasas de refresco elevadas. Estas características la han convertido en una de las favoritas entre los jugadores de PC.

Samsung también figura entre las marcas más populares por su familia Odyssey, conocida por incorporar pantallas curvas, resoluciones altas y tecnologías enfocadas en videojuegos.

Por otro lado, ASUS, especialmente con la línea ROG (Republic of Gamers), se ha consolidado como una referencia dentro del segmento premium gracias a sus modelos diseñados para esports y juegos de alta exigencia.

Acer, mediante la serie Predator, también aparece frecuentemente entre las opciones mejor calificadas por su equilibrio entre rendimiento, calidad visual y precio.

Finalmente, fabricantes como BenQ, Dell y Gigabyte han ganado terreno en el mercado gamer ofreciendo modelos competitivos para distintos presupuestos.

Al momento de comprar un monitor, la recomendación más importante es analizar las necesidades personales. Un jugador casual no requiere las mismas prestaciones que alguien dedicado a títulos competitivos. Por ello, más que buscar una marca específica, conviene elegir un monitor con una tasa de refresco adecuada, bajo tiempo de respuesta y una resolución compatible con el equipo que se utilizará. De esta forma se obtiene una mejor experiencia de juego y una inversión más inteligente a largo plazo.