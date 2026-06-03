¿Cuál es la mejor marca de pilas según la Profeco?

Elegir unas pilas puede parecer una decisión sencilla, pero la diferencia entre una marca y otra puede traducirse en más horas de uso, un mejor rendimiento y hasta un ahorro importante a largo plazo. Para ayudar a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad sobre pilas alcalinas y recargables AA comercializadas en México.

El análisis se llevó a cabo entre noviembre de 2024 y enero de 2025 e incluyó pruebas de duración, desempeño, información al consumidor y relación costo-beneficio en productos de marcas ampliamente disponibles en el mercado mexicano.

Los resultados muestran que no siempre la pila más cara es la opción más conveniente y que, dependiendo del uso que se le dará, algunas marcas destacan por encima de otras.

La mejor marca de pilas según Profeco

De acuerdo con el estudio publicado por la Profeco, las pilas alcalinas Duracell obtuvieron el mejor desempeño en duración dentro de las pruebas realizadas por el organismo. En promedio, alcanzaron poco más de seis horas de funcionamiento continuo en las condiciones de evaluación utilizadas por el laboratorio.

La dependencia también encontró que las pilas recargables Duracell registraron resultados sobresalientes, con una duración muy similar a la de las alcalinas de la misma marca, lo que las convierte en una alternativa atractiva para quienes utilizan dispositivos de manera frecuente.

Según la Profeco, la diferencia de duración entre las mejores pilas alcalinas y las mejores recargables fue mínima, de apenas unos minutos. Sin embargo, las recargables pueden utilizarse entre cientos de ciclos de carga, por lo que representan una ventaja económica y ambiental a largo plazo.

El estudio concluye que Duracell fue la marca con el mejor rendimiento general en términos de duración, tanto en su versión alcalina como recargable.

Otras marcas de pilas que también obtuvieron buenas calificaciones

Aunque Duracell encabezó las pruebas de duración, otras marcas también mostraron resultados positivos y pueden ser una opción interesante dependiendo del presupuesto del consumidor.

Energizer se colocó entre las marcas con mejor desempeño en tiempo de funcionamiento, muy cerca de los resultados obtenidos por Duracell. No obstante, la Profeco detectó observaciones relacionadas con el etiquetado de algunos modelos comercializados en México.

Por su parte, RadioShack destacó especialmente por su relación calidad-precio. Aunque su duración fue ligeramente inferior a la de las marcas líderes, ofreció un costo más accesible, lo que la convirtió en una de las alternativas más recomendables para quienes buscan ahorrar sin sacrificar demasiado rendimiento

Steren también aprobó las pruebas realizadas por la dependencia federal. Si bien registró tiempos de duración menores respecto a Duracell y Energizer, mantuvo un desempeño aceptable para usos cotidianos y una oferta competitiva en paquetes de mayor cantidad de pilas.

La Profeco recomienda que antes de comprar se considere el uso que tendrán las pilas. Para dispositivos de consumo frecuente, las recargables suelen ser la opción más rentable. En cambio, para controles remotos, relojes o aparatos de bajo consumo, las alcalinas siguen siendo una alternativa práctica y eficiente.