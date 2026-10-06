Festival de las Culturas de Asia 2026: fecha, horario y qué actividades habrá

El Festival de las Culturas de Asia 2026 será uno de los planes que podrás disfrutar durante octubre en la Ciudad de México si te llaman la atención las tradiciones, la comida, la música y otras expresiones culturales de este continente.

Aunque conocer países asiáticos puede implicar varias horas de vuelo y un buen presupuesto, en esta ocasión bastará con trasladarte hasta Coyoacán para tener un pequeño acercamiento a algunas de sus costumbres.

Bajo el nombre “Las Cuatro Puertas de Asia”, esta edición busca ofrecer un recorrido por distintas expresiones culturales. Así que puede ser una buena opción para hacer algo diferente.

Pixabay

¿Qué habrá en el Festival de las Culturas de Asia?

Dentro del programa se contemplan actividades para quienes quieran conocer un poco más sobre las costumbres de Asia. Habrá desde presentaciones en vivo hasta espacios dedicados a la literatura, el arte y la gastronomía.

Para comenzar el recorrido cultural se realizarán espectáculos de música y danza tradicional. Estas presentaciones permitirán que el público conozca algunas expresiones artísticas a través de sus sonidos, vestuarios y movimientos.

Por otro lado, la literatura y las expresiones artísticas también tendrán presencia durante la jornada. De esta manera, el festival no estará centrado solamente en los espectáculos, sino que contará con diferentes formas de conocer la cultura asiática.

Pixabay

Quienes tengan curiosidad por saber cómo son las costumbres y formas de vida en otros lugares también encontrarán actividades relacionadas con las tradiciones de distintos países de Asia.

Y como un recorrido cultural también puede hacerse a través del paladar, la gastronomía tendrá su propio espacio. Los asistentes podrán encontrar comida, además de productos temáticos relacionados con las culturas que estarán presentes durante el encuentro.

¿Cuándo será el Festival de las Culturas de Asia?

Ahora sí, ve apartando el domingo, ya que el Festival de las Culturas de Asia se realizará el próximo 18 de octubre en la Ciudad de México.

Las puertas estarán abiertas durante seis horas. El evento comenzará a las 11:00 horas y las actividades terminarán a las 17:00 horas, por lo que tendrás buena parte del día para recorrer el lugar y disfrutar de su programación.

Otro dato importante es que la entrada será libre, así que no será necesario comprar boletos para formar parte de esta edición llamada “Las Cuatro Puertas de Asia”.

¿Dónde será el Festival de las Culturas de Asia?

Para esta edición tendrás que dirigirte a la alcaldía Coyoacán. La sede elegida es el Centro de Convenciones Churubusco del Sindicato del IMSS, donde se concentrarán todas las actividades.

Llegar en transporte público también será sencillo, especialmente si utilizas el Metro. El recinto se encuentra aproximadamente a media cuadra de General Anaya, estación perteneciente a la Línea 2.