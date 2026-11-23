En el segmento automotriz de lujo, el prestigio ya no se mide únicamente por las dimensiones de un vehículo o la sofisticación de sus acabados interiores. Hoy, el verdadero lujo es inteligente: se manifiesta en la capacidad de un automóvil para adaptarse al estilo de vida de su conductor, anticipar sus necesidades y ofrecer una experiencia de manejo natural y placentera. Bajo el concepto Intelligent Luxury, la gama GLE de Mercedes-Benz encarna esta visión al integrar diseño vanguardista, electrificación de última generación y un ecosistema tecnológico de primer nivel.

1. Dos siluetas exteriores: ¿Cuál se adapta mejor a tu estilo?

Para facilitar la elección, la familia GLE se divide en dos personalidades de diseño muy bien definidas:

GLE SUV (Versatilidad y elegancia clásica): Pensada para quien prioriza el confort familiar, el espacio de carga y una presencia imponente en carretera. Se distingue por su contorno y estrella Mercedes-Benz iluminados en la parrilla, rines de 20” y un techo corredizo panorámico que llena de luz el habitáculo.

Pensada para quien prioriza el confort familiar, el espacio de carga y una presencia imponente en carretera. Se distingue por su contorno y estrella Mercedes-Benz iluminados en la parrilla, rines de 20” y un techo corredizo panorámico que llena de luz el habitáculo. GLE Coupé (Dinamismo y deportividad visual): Diseñada para quienes buscan un perfil más atlético y provocador. Su característica silueta con caída de techo estilo coupé se complementa con la línea exterior AMG de serie, rines de aleación ligera AMG de 20”, estribos iluminados y un volante deportivo multifunción que invita a tomar el control.

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2. Dos motorizaciones: Eficiencia Mild Hybrid o versatilidad Plug-in Hybrid

Bajo el cofre, ambas carrocerías ofrecen alternativas mecánicas de 6 cilindros en línea de 3.0 litros, acopladas a la suave y precisa transmisión automática 9G-TRONIC, pensadas para diferentes hábitos de conducción:

Por un lado, la tecnología Mild Hybrid (Híbrido ligero) — disponible en GLE 450 4MATIC MH y GLE 450 4MATIC Coupé MH — generan 381 hp y 560 Nm de torque. Esta opción destaca por ofrecer un perfecto equilibrio entre respuesta inmediata al acelerar, suavidad de marcha en carretera y una destacada eficiencia tecnológica.

Por otro lado, la propuesta Plug-in Hybrid (Híbrido enchufable) — presente en GLE 450 e 4MATIC Plug-in Hybrid y GLE 450 e 4MATIC Coupé Plug-in Hybrid — ofrecen una potencia máxima del sistema de 435 hp y un torque máximo del sistema de 680 Nm. Esta alternativa combina la potencia de la electrificación con una autonomía eléctrica de hasta 90 km (WLTP), permitiendo realizar los trayectos diarios en ciudad sin consumir una sola gota de gasolina y con cero emisiones locales.

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3. Un espacio interior pensado para el bienestar a bordo

Al ingresar al habitáculo, el confort no es un simple equipamiento, sino una experiencia personalizable. La climatización automática THERMOTRONIC de cuatro zonas permite a cada pasajero ajustar su temperatura ideal, mientras que los asientos delanteros eléctricos con memoria, calefacción y apoyo lumbar garantizan la postura óptima. La iluminación de ambiente con 64 colores disponibles permite transformar la atmósfera nocturna, y detalles como la puerta trasera EASY-PACK con apertura HANDS-FREE ACCESS simplifican la carga del equipaje.

4. Inteligencia que se siente: Conectividad y asistentes de manejo

La carga tecnológica de la gama GLE está pensada para ser intuitiva y útil en todo momento:

MBUX Superscreen de serie: Una deslumbrante superficie de cristal que integra tres pantallas de 12.3” para ofrecer una interfaz clara e independiente entre el conductor y el acompañante.

Una deslumbrante superficie de cristal que integra tres pantallas de 12.3” para ofrecer una interfaz clara e independiente entre el conductor y el acompañante. Asistente Virtual MBUX y MB.OS: Utiliza inteligencia artificial para comprender comandos de voz de forma natural, mientras que las actualizaciones Over-the-Air (OTA) mantienen el sistema al día.

Utiliza inteligencia artificial para comprender comandos de voz de forma natural, mientras que las actualizaciones (OTA) mantienen el sistema al día. Realidad aumentada MBUX para navegación: Proyecta en tiempo real, nombres de calles y flechas 3D sobre la imagen en el visualizador central, para no errar en ninguna vuelta en cruces complejos.

Proyecta en tiempo real, nombres de calles y flechas 3D sobre la imagen en el visualizador central, para no errar en ninguna vuelta en cruces complejos. Capó transparente: Una función que muestra una vista virtual en el visualizador central de lo que hay debajo del motor, facilitando maniobras en caminos irregulares o al estacionar.

Una función que muestra una vista virtual en el visualizador central de lo que hay debajo del motor, facilitando maniobras en caminos irregulares o al estacionar. Sonido Inmersivo: Sistema de sonido surround Burmester® 3D con 15 altavoces y Dolby Atmos®.

● Seguridad predictiva: Un ecosistema de asistentes como el control de distancia DISTRONIC, asistencia de estacionamiento MB.DRIVE PARKING ASSIST 360, control de punto ciego plus, función de mantenimiento de carril y protección del vehículo 360° plus, diseñados para respaldar activamente la conducción.

Ya sea mediante la sobriedad versátil de GLE SUV o el carácter deportivo de GLE Coupé, esta familia demuestra que en Mercedes-Benz no es necesario elegir entre desempeño, diseño o tecnología: todos conviven en perfecta armonIa.