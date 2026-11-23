¿Cómo prefieres despedir el año? Para algunas personas la celebración con uvas, baile y fuegos artificiales es imprescindible, mientras otros prefieren algo más tranquilo. Sin importar cuál sea tu favorita, estas haciendas tienen todo para recibir el Año Nuevo.

Nacidas a partir del siglo XVII, las haciendas eran grandes propiedades rurales dedicadas a la producción agrícola, ganadera o minera. Dirigidas por un hacendado, en ellas vivían y laboraban distintos grupos de trabajadores.

Tras la Revolución Mexicana y el reparto agrario, las haciendas vivieron un declive y muchas quedaron en ruinas. Sin embargo, varias fueron rescatadas y transformadas tanto en salones de eventos como en hoteles y restaurantes.

Si bien no se tiene un número exacto de las haciendas en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registrados más de 2 mil 500 cascos de ex haciendas en el país, en distintos grados de conservación.

En caso de estar buscando un lugar para pasar el fin de año con tu pareja o familia, tenemos estas propuestas de haciendas para que elijas según tus intereses.

Las haciendas pasaron de ser grandes propiedades rurales a hoteles, salones de eventos y restaurantes Canva

Hacienda El Carmen, Jalisco

Ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado, a aproximadamente 50 minutos de la zona metropolitana de Guadalajara, esta hacienda se caracteriza por ser un lugar elegante y perfecto para relajarse en pareja.

Fundada en 1573, actualmente pertenece a la familia Baeza Serrano, quien tras restaurarla decidió abrirla al público bajo el concepto de hotel & spa con 30 habitaciones divididas en 5 categorías, algunas incluso con jacuzzi y alberca privada.

En alrededor de 160 hectáreas encierra un lago, caballerizas, un spa, un huerto de donde se obtienen muchos de los productos con los que se preparan los alimentos del restaurante y hermosos jardines.

Además, puedes vivir diferentes experiencias, como cosechar ingredientes frescos para cocinar un almuerzo, visitar su cava y su destilería de ron, además de cabalgar y disfrutar de un masaje relajante.

Aunque todavía no han anunciado si este año tendrán cena especial por el fin de año, en años anteriores sí han realizado con un menú de varios tiempos. Eso sí, la cena es independiente del hospedaje y este funciona solo con reservación.

Ubicación: Ramón Díaz Ordaz #2-1, El Carmen de Ordaz, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.

La Hacienda El Carmen es una de las propiedades presentes en Jalisco Facebook Hotel & SPA Hacienda El Carmen

Hacienda de Soltepec

Muy cerca de la Ciudad de México, en el pueblo mágico de Huamantla, en Tlaxcala, se encuentra esta hacienda cuya historia se remonta al siglo XVI cuando nació como hacienda pulquera. Actualmente es un hotel con 134 habitaciones temáticas.

En su interior se encuentra el Museo del Pulque, donde conocerás la historia y elaboración de esta bebida de los dioses, además de descubrir sus variedades. Además, sus instalaciones cuentan con alberca techada, gimnasio y campo de golf, por mencionar algunas.

De igual modo, ofrecen experiencias como paseo en globo aerostático, senderismo, cabalgatas y talleres artesanales. Finalmente, uno de sus mayores orgullos es su restaurante, con una propuesta gastronómica tradicional.

Aquí puedes despedir el año de una forma diferente dentro de un lugar lleno de historia. Cada año, realizan una cena especial y ofrecen paquetes que incluyen tanto el hospedaje como la celebración. Para más detalles, consulta sus redes sociales.

Ubicación: Huamantla, Supermanzana Km. 3, Ignacio Zaragoza, Tlaxcala.

Hacienda San Miguel Regla

Ubicada en el corredor turístico de Huasca de Ocampo, a poco más de 3 horas de la CDMX, este lugar nos transporta al pasado con una construcción que se remonta al siglo XVIII y áreas conservadas de la época colonial, pero que hoy funciona como un hotel.

En sus instalaciones encuentras una capilla, un lago e inmensos jardines, además de un restaurante con una propuesta gastronómica que fusiona historia y gastronomía en un ambiente colonial elegante.

Con un enfoque en la relajación y el bienestar, la hacienda cuenta con clases de yoga, meditación e incluso te permite explorar tu lado artístico con sus clases de pintura al aire libre.

Para recibir el 2027, este hotel está organizando una fiesta con temática de Rock & Roll que incluirá clase de baile, ensamble teatral y una cena especial con hamburguesas, malteadas y helados flotantes.

Ubicación: Avenida Las Carreras S/N, San Miguel Regla, Huasca de Ocampo, Hidalgo.

La Hacienda San Miguel Regla se encuentra en el corredor turístico de Huasca de Ocampo Facebook Hacienda San Miguel Regla

Hacienda San Gabriel de las Palmas

Ubicada en Morelos, en la ruta hacia Taxco y Acapulco, a solo 90 minutos de la CDMX, se encuentra esta hacienda cuya construcción se inició en 1529 bajo las órdenes de Hernán Cortés, lo que la convierte en un tesoro histórico.

Sus instalaciones cuentan con bóvedas de medio cañón y muros semicirculares que te hacen regresar al siglo XVI. Inicialmente sirvió como casa monasterio de la orden Franciscana, pero hoy es un hotel que cuenta con 21 habitaciones de lujo, spa, temazcal, canchas de tenis, paseos a caballo y restaurante-bar.

A lo largo del año ofrecen diferentes experiencias y Navidad y Año Nuevo no son la excepción. Para despedir el año realizan una cena de tres tiempos amenizada con música de DJ y otras sorpresas.

El paquete incluye 3 noches de hospedaje, desayunos, la cena de fin de año, descuento en el spa y cabalgatas, uso de las chanchas de tenis y padel, además del salón de juegos. De igual modo, un menor de 10 años puede hospedarse gratis en la habitación, aunque los alimentos no están incluidos.

¿Ya tienes planes para Año Nuevo? Estas haciendas son una excelente opción para celebrar el fin de año combinando un poco de fiesta, relajación y naturaleza.