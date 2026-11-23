Si quieres hacer algo diferente durante el fin de semana, el patinaje sobre hielo puede convertirse en un buen plan sin necesidad de esperar a las fiestas decembrinas. En la Ciudad de México y el Estado de México existen distintas pistas que mantienen sus actividades durante todo el año y reciben tanto a personas que apenas comienzan como a quienes tienen experiencia sobre los patines.

Algunas se encuentran dentro de centros comerciales y parques de entretenimiento, mientras que otras cuentan con espacios para practicar disciplinas como el patinaje artístico y el hockey sobre hielo. Además, varias ofrecen clases, instructores y equipo para quienes desean aprender desde cero.

Foto: Pixabay

A continuación, te compartimos ocho opciones para patinar en CDMX y el Edomex, con sus ubicaciones, precios de referencia y horarios para que puedas organizar tu próxima visita.

¿Dónde patinar sobre hielo en la Ciudad de México?

Pista de Hielo Santa Fe

Dentro del centro comercial Centro Santa Fe se encuentra esta pista, que permite disfrutar de sesiones de patinaje recreativo y también ofrece actividades para quienes buscan desarrollar sus habilidades sobre el hielo.

Entre sus opciones están las clases de patinaje artístico y hockey, por lo que puede ser una alternativa tanto para pasar un rato diferente como para acercarse a estas disciplinas deportivas.

Dirección: Vasco de Quiroga 3800, Cuajimalpa, CDMX.

Horario publicado: de 11:00 a 16:00 horas.

Importante: los horarios pueden modificarse sin previo aviso, de acuerdo con los entrenamientos y actividades programadas y respecto a los costos hay días que manejan promociones.

Foto: Instagram Pista de Hielo Santa Fe

2. Recórcholis Parque Vía Vallejo

Si buscas una opción para divertirte sin preocuparte por llevar tu propio equipo, esta pista de Recórcholis cuenta con préstamo de patines incluido en el acceso.

Una de sus promociones permite disfrutar de tiempo ilimitado por $170 pesos los lunes, martes, jueves y viernes, siempre que no sean días festivos o periodos vacacionales escolares. Esta tarifa aplica hasta las 16:00 horas, por lo que conviene revisar las condiciones antes de acudir.

Dirección: Calzada Vía Vallejo 1090, Santa Cruz de las Salinas, Azcapotzalco, CDMX.

Horario: lunes a domingo, de 13:00 a 21:00 horas.

Foto: Facebook Recórcholis

Ice Station México

En Fórum Buenavista también hay una alternativa para quienes disfrutan de las actividades sobre hielo. Ice Station México cuenta con sesiones recreativas para el público y espacios destinados a la formación de patinadores.

Además de recibir a visitantes que desean pasar un rato entretenido, tiene grupos enfocados en el patinaje artístico y el hockey sobre hielo. Su equipo de hockey forma parte de la Federación Mexicana de Hockey Sobre Hielo.

Dirección: Fórum Buenavista, Eje 1 Norte Mosqueta 259, colonia Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX.

Horario: lunes a domingo, con horarios variables según el día y las actividades.

Foto: www.ice-station.com.mx

La Pista Coyoacán

Para quienes viven al sur de la capital, La Pista Coyoacán es otra opción para disfrutar del patinaje sin salir de la ciudad.

Este espacio cuenta con sesiones recreativas y clases dirigidas a personas principiantes. También ofrece entrenamiento de patinaje artístico y hockey, además de instructores y apoyos para quienes todavía no tienen experiencia y necesitan familiarizarse con el hielo.

Dirección: Miguel Ángel de Quevedo 247, Coyoacán, CDMX.

Horarios: se publican mensualmente en su cuenta de Instagram.

¿Qué pistas de hielo puedes visitar en el Estado de México?

Ice Speed Mundo E

En la zona de Tlalnepantla, el centro comercial Mundo E tiene una pista de hielo dentro de su oferta de entretenimiento. Se trata de una alternativa para quienes quieren combinar el patinaje con otras actividades recreativas en un mismo lugar.

La pista forma parte de Recórcholis, por lo que después de deslizarte sobre el hielo puedes aprovechar las demás atracciones disponibles en el establecimiento.

Dirección: Centro Comercial Mundo E, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Horario: lunes a jueves, de 12:00 a 21:00 horas; fines de semana, de 11:00 a 22:00 h

Foto: Mundo E

Ice Town Zona Esmeralda

Otra alternativa para practicar deportes sobre hielo se encuentra en la zona de Espacio Esmeralda. Ice Town ofrece sesiones públicas para quienes desean patinar por diversión, así como actividades dirigidas a personas interesadas en aprender o mejorar su técnica.

Entre sus propuestas destacan las clases de patinaje artístico, hockey y curling, una disciplina que también se practica sobre hielo y que requiere precisión y estrategia.

Dirección: Boulevard Manuel Ávila Camacho 2610, zona de Espacio Esmeralda, Estado de México.

Horarios: consulta las sesiones y actividades del mes en sus redes sociales.

Foto: Instagram icetownarena.mx

iSK8 Interlomas

En Paseo Interlomas también puedes encontrar una pista para disfrutar del patinaje recreativo. iSK8 ofrece sesiones para el público y préstamo de patines, además de apoyos para quienes están dando sus primeros pasos sobre el hielo.

Es una opción para quienes viven en Huixquilucan y sus alrededores y buscan realizar una actividad diferente sin tener que trasladarse hasta la Ciudad de México.

Dirección: Paseo Interlomas, nivel 2, Huixquilucan, Estado de México.

Precio: desde $210 pesos.

Foto: Pixabay

¿Qué debes tomar en cuenta antes de visitar una pista de hielo?

Antes de organizar tu salida, es recomendable revisar los horarios y las tarifas directamente con cada establecimiento, ya que pueden cambiar de acuerdo con la temporada, las actividades programadas o las promociones vigentes.

También es importante preguntar si el préstamo de patines está incluido en el precio de entrada, cuánto dura cada sesión y si cuentan con instructores o apoyos para principiantes.

Si nunca has patinado, no te preocupes: varias de estas pistas reciben a personas sin experiencia y ofrecen alternativas para comenzar a familiarizarse con el hielo. Así que no necesitas esperar a diciembre para disfrutar de esta actividad.