Luna de Fresa durante junio en México: día, hora y qué rituales hacer

La llamada Luna de Fresa se podrá ver este mes de junio del 2026 en México. Se trata de uno de los eventos astronómicos que muchas personas esperan por lo llamativo que se ve en el cielo y la oportunidad que brinda para realizar algunos rituales de amor, dinero y abundancia.

Es importante aclarar que, aunque muchas personas esperan que este fenómeno pinte el cielo de color rosa, la realidad es distinta. El nombre proviene de pueblos indígenas algonquinos de Norteamérica, quienes asociaban la Luna llena de junio con la temporada de cosecha de las fresas silvestres. Con el paso del tiempo, el nombre se popularizó y hoy es uno de los más conocidos del calendario lunar.

La llamada Luna de Fresa también recibe otros nombres tradicionales como Luna de Rosas, Luna de Miel, Luna Caliente o Luna del Hidromiel, dependiendo de la región y la tradición cultural.

¿Cuándo y a qué hora ver la Luna de Fresa en México?

Luna de Fresa 2026 en México. Especial

Aunque el momento exacto ocurre a las 17:56 horas de la Ciudad de México (CDMX), la recomendación es observarla:

La noche del 29 de junio de 2026

Entre las 20:00 y las 22:00 horas , cuando ya esté visible y el cielo esté oscuro.

También lucirá prácticamente llena durante la noche del 28 y 30 de junio .

Aunque ya aclaramos que la Luna no adquiere un color rojo o rosado ese día, puede que adopte un tono dorado o naranja, pero esto se debe al mismo efecto atmosférico que hace que los atardeceres tengan tonos cálidos, por su cercanía al horizonte.

Además, la Luna llena de junio tendrá como telón de fondo la constelación de Sagitario, muy cerca del famoso asterismo conocido como “La Tetera”, uno de los puntos más reconocibles del cielo nocturno.

Será una microluna

Este año la Luna llena presenta además una particularidad: será una microluna. Esto significa que ocurrirá cuando la Luna esté cerca de su punto más alejado de la Tierra, por lo que se verá ligeramente más pequeña que una superluna. La diferencia es difícil de notar a simple vista.

Otro detalle interesante es que, para el hemisferio norte, recorrerá una trayectoria relativamente baja en el cielo, lo que puede hacer que se vea más grande y anaranjada cuando salga por el horizonte debido a un efecto visual conocido como "ilusión lunar".

Rituales para la Luna de Fresa

Luna de Fresa 2026 en México. Especial

No existe evidencia científica de que estos rituales produzcan efectos reales, pero forman parte de tradiciones espirituales y de manifestación que muchas personas practican durante las lunas llenas.

Amor

Escribe en una hoja las cualidades que deseas atraer a tu vida amorosa.

Enciende una vela rosa o blanca.

Lee tus deseos bajo la luz de la Luna.

Guarda el papel en un lugar especial hasta la siguiente Luna llena.

La intención es enfocarse en relaciones sanas, autoestima y apertura emocional.

Dinero

Coloca algunas monedas o billetes en una ventana o balcón donde les dé la luz de la Luna.

Agradece los recursos que ya tienes.

Escribe metas económicas concretas para los próximos meses.

Muchas personas llaman a esto "cargar" el dinero con energía de prosperidad.

Abundancia

Haz una lista de agradecimiento con al menos diez cosas positivas de tu vida.

Escribe tres objetivos que quieras materializar.

Lee la lista mirando la Luna y visualiza esos objetivos cumplidos.

Guarda el documento como recordatorio de tus metas.

Cabe destacar que la Luna de Fresa de 2026 será la séptima Luna llena del año, en un año poco común que tendrá 13 lunas llenas.