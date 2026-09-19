¿Tu atún es puro pescado? La Profeco revela las mejores marcas del super

En los anaqueles de cualquier supermercado mexicano hay decenas de latas que prometen lo mismo: pescado, proteína y practicidad. Pero no todas cumplen. Se trata de uno de los productos más consumidos por las familias mexicanas gracias a su bajo costo y su larga vida de anaquel, lo que lo convierte también en un blanco frecuente de mezclas que reducen la cantidad real de pescado sin que el comprador lo note al abrir la lata.

Un análisis reciente de la autoridad de consumo puso a prueba el contenido real de varias marcas para responder una pregunta sencilla: ¿el producto que hay dentro de la lata coincide con lo que anuncia la etiqueta?

El estudio revisó el porcentaje real de pescado, la presencia de soya como relleno no declarado, el peso drenado y la veracidad de la información nutrimental, comparando lo que cada marca declara contra lo que realmente contiene cada lata analizada en laboratorio.

Los hallazgos, difundidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señalan una marca por encima del resto y exhiben a otras que se quedan cortas frente a lo que prometen.

Esto encontró la Profeco dentro de cada lata

Profeco evaluó el contenido real de pescado, la masa drenada, la presencia de soya como sustituto económico y la exactitud del etiquetado en distintas marcas de atún enlatado disponibles en el mercado nacional.

El estudio identificó que, en general, el porcentaje de soya en los productos mixtos disminuyó frente a mediciones previas, una señal de mayor transparencia en el sector, aunque persisten productos donde la cantidad de pescado declarada no coincide con la analizada en laboratorio.

Entre las marcas evaluadas, Dolores Premium Aleta Amarilla fue señalada como la mejor opción: se confirmó que su contenido es prácticamente pescado en su totalidad, sin rellenos de soya, con una textura firme, buen sabor y un perfil nutricional competitivo a un precio de alrededor de 36 pesos por lata.

Como puntos de comparación, Tuny Gourmet obtuvo una calificación equilibrada entre calidad y precio con un costo cercano a los 34 pesos, mientras que Marina Azul Premium, con presentaciones en aceite de oliva, se posicionó como la opción más económica del grupo, en alrededor de 24 pesos. Great Value también apareció entre las alternativas de menor costo evaluadas por el estudio.

Profeco subrayó que un precio más alto no siempre se traduce en más pescado dentro de la lata, por lo que recomendó a los consumidores revisar la lista de ingredientes, el peso drenado declarado y evitar guiarse únicamente por el precio o el empaque al momento de elegir.

La recomendación llega en un momento en que el atún enlatado sigue siendo una de las fuentes de proteína más consumidas en los hogares mexicanos por su bajo costo y larga vida de anaquel.

La procuraduría también recordó que la etiqueta debe distinguir con claridad entre presentaciones en agua, en aceite y mezclas con soya, y que cualquier producto que use la palabra atún sin serlo en su totalidad debe indicarlo de forma visible. Para el consumidor, la recomendación práctica es simple: leer la letra pequeña antes de que la lata termine en el carrito del súper.