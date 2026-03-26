Djo recibe peluche de Dr Simi en su concierto de CDMX; así reaccionó el actor de 'Stranger Things'

Djo es el nombre con el que Joe Keery, actor conocido principalmente por su participación en Stranger Things, se hace llamar en la escena musical. El músico dio su primer concierto en México la noche de este 25 de marzo.

Como era de esperarse, el Pepsi Center, recinto en el que el actor ofreció su concierto, estuvo a “reventar” y algo que no podía faltar durante este show fue el momento en el que Djo recibió un peluche del Dr Simi.

El actor de Stranger Things trajo su proyecto musical DJO al Pepsi Center de la CDMX Daniel Betanzos

Djo recibe peluche del Dr Simi en concierto

Desde hace varios años en los conciertos en México nació la tradición de que el público regale a los artistas peluches del Dr Simi. Estos muñecos se han vuelto parte de la cultura popular en nuestro país y sin duda ya son un momento esperado en los shows.

En el concierto de Djo este momento no podía faltar, especialmente al ser su primer concierto en México. Y fue por medio de redes sociales que se compartió cómo fue que el actor recibió el peluche del Dr Simi.

Captura de pantalla

En un clip publicado en redes sociales, se observa el momento en el que uno de los asistentes al concierto que se encontraba en las primeras filas le avienta a Djo un peluche del Dr Simi. Por lo que se puede observar, el muñeco estaba disfrazado con algún outfit que ha utilizado Joe Keery.

El famoso al ver el peluche de inmediato lo toma, lo enseña al público y también a su banda, para después colocarlo en algún lugar del escenario. Sin duda, su reacción se hizo viral y aplaudida por todos sus fans.

“Me encantó cuando le puso el micrófono para que cantara el muñequito. Se fue feliz con él”.

“Lo vi tan contento. Me encantó”.

“Lo amo”.

“Creo que lo enamoramos de México”.

PJG