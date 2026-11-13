¿Buscas un plan navideño? Cenicienta tendrá funciones GRATIS

La Navidad está cada vez más cerca y, si estás en busca de actividades para disfrutar en familia, el ballet Cenicienta es una de las opciones que no puedes perderte. Este espectáculo combina romance, fantasía y música clásica para llevar al público a un mundo de magia y amor.

Además, tendrá presentaciones GRATIS en diferentes sedes, una oportunidad para disfrutar de una producción artística diferente durante las fiestas decembrinas.

Llega el ballet Cenicienta GRATIS a CDMX y Texcoco

Este espectáculo de ballet retoma la historia clásica de Charles Perrault, protagonizada por una joven que vive con su madrastra y hermanastras, quienes le hacen la vida imposible.

Sin embargo, todo cambia cuando recibe la ayuda de su hada madrina para asistir al baile real, donde conoce al príncipe y ambos se enamoran. Una historia de fantasía que cobra vida a través de la danza y la música.

¿Cuándo y dónde ver el ballet Cenicienta GRATIS?

Si quieres disfrutar de esta puesta en escena, habrá presentaciones en tres sedes, con funciones gratuitas para quienes deseen acercarse al ballet y compartir una experiencia cultural con toda la familia.

Utopía Mixiuhca

El 28 de noviembre de 2026. La Utopía está en Viaducto Río de la Piedad 6, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México. Hora: 13:00 horas.

Utopía Heroica

El 19 de diciembre de 2026. Se encuentra en Av. Ing. Eduardo Molina s/n, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, CDMX, 15260.Hora: 13:00 horas.

CCMB Texcoco

El 16 de enero de 2027. Ubicada en Carretera Federal Los Reyes-Texcoco, km 14.3, 56250, Texcoco de Mora, Estado de México. Horarios: 13:00 y 18:00 horas.

Música del ballet Cenicienta: la obra de Serguéi Prokófiev

Uno de los elementos más destacados de este ballet es su música, compuesta por el pianista y compositor ruso Serguéi Prokófiev, quien creó la partitura Cenicienta, Op. 87, entre 1940 y 1944.

La obra tuvo su estreno el 21 de noviembre de 1945 en el Teatro Bolshói de Moscú, convirtiéndose en una de las adaptaciones más reconocidas de este cuento clásico dentro del ballet.

Si eres amante de los cuentos de hadas, la música clásica o simplemente buscas un plan diferente para esta Navidad, estas funciones de Cenicienta GRATIS son una oportunidad para disfrutar de una historia llena de magia, romance y fantasía a través de la danza.