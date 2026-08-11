¡La quiero ya! Lanzan muñeca de edición limitada de Mia Thermopolis y así puedes conseguir la tuya

A 25 años de que Mia Thermopolis descubriera que era la heredera del trono de Genovia, la protagonista de El diario de la princesa vuelve a convertirse en objeto de deseo para los fanáticos.

Disney preparó una colección especial para celebrar el aniversario de la película y entre las piezas más esperadas se encuentra una muñeca de edición limitada inspirada en el personaje interpretado por Anne Hathaway.

Así es la muñeca de Mia Thermopolis

La Mia Thermopolis Limited Edition Doll mide aproximadamente 17 pulgadas, equivalentes a unos 43 centímetros, y fue diseñada especialmente para conmemorar los 25 años del estreno de ‘El diario de la princesa’.

Disney lanzó una muñeca de edición limitada inspirada en Anne Hathaway. IG

Uno de los detalles que seguramente hará suspirar a los fans es que la muñeca viene acompañada de Fat Louie, el famoso gato de Mia y uno de los personajes secundarios más recordados de la cinta.

El diseño recupera elementos asociados con la identidad de la protagonista y con aquella transformación que vivió durante la historia: de una adolescente aparentemente común de San Francisco a una futura reina de Genovia.

¿Dónde se puede comprar la muñeca de Mia Thermopolis?

La colección de El diario de la princesa fue presentada en D23: The Ultimate Disney Fan Event, donde algunos asistentes pudieron conocer y adquirir anticipadamente los nuevos productos.

La muñeca de Mia Thermopolis mide 43 centímetros, incluye a Fat Louie y tendrá únicamente 2,500 unidades disponibles. Captura de pantalla

Para el público general, Disney Store anunció que la colección estará disponible en línea el 17 de agosto de 2026 a las 8:00 a. m., hora del Pacífico (PT).

Al ser edición limitada, Disney producirá únicamente 2,500 unidades. Por ello, quienes quieran intentar conseguir la muñeca deberán tomar en cuenta que, las opciones de envío, precios y disponibilidad pueden variar dependiendo de la versión regional de Disney Store.

Por eso, si la muñeca de Mia Thermopolis está en tu lista de deseos, lo más recomendable será revisar la tienda con anticipación y estar pendiente desde antes de la hora anunciada.

La nueva colección de ‘El diario de la princesa’ por su 25 aniversario

La celebración de los 25 años de El diario de la princesa va mucho más allá de la figura de Mia. Disney preparó una colección que recupera diferentes elementos visuales de la película y del ficticio reino de Genovia.

Los fanáticos de Genovia podrán adquirir los nuevos productos de Disney Store a partir del 17 de agosto de 2026. IG

Entre las prendas destaca una sudadera blanca de Genovia con letras de inspiración universitaria, además de un cárdigan relacionado con Grove High School, la escuela donde Mia estudiaba antes de descubrir su linaje real.

También habrá camisetas gráficas inspiradas en la franquicia y una mochila bautizada como “Thermopolis 25”, creada especialmente para recordar el aniversario.

La colección especial revive la magia de Mia Thermopolis y El diario de la princesa 25 años después. IG

Para quienes prefieren los accesorios, la propuesta incluye una diadema inspirada en una tiara y una versión de la clásica vincha con orejas, además de otros artículos que retoman detalles del vestuario y la estética de la película.

Además, entre los objetos que más nostalgia provocarán se encuentra una réplica del diario de Mia, inspirada en el característico libro rojo que aparece a lo largo de la película.

La esperada colección de aniversario también incluye ropa, accesorios, una mochila y una réplica del famoso diario de Mia. IG

La pieza incorpora detalles en relieve y un candado, recreando uno de los objetos más reconocibles de la historia y convirtiéndolo en un artículo especialmente atractivo para quienes quieren tener una reproducción del universo de Genovia.

Así, un cuarto de siglo después, Disney vuelve a poner en circulación los símbolos que hicieron memorable aquella historia. Y con una tercera película todavía en desarrollo, todo indica que la fiebre por Mia Thermopolis está lejos de terminar.