Adiós a la Reina Clarisse: Julie Andrews explica por qué no volverá a 'El diario de la princesa 3'

Los fans de Genovia tendrán que prepararse para una ausencia que, aunque esperada por algunos, no deja de ser dolorosa. Julie Andrews confirmó que no participará en El diario de la princesa 3, la tercera entrega de la popular franquicia que protagonizó junto a Anne Hathaway en 2001 y 2004.

¿Por qué Julie Andrews no estará en El diario de la princesa 3?

A sus 90 años, la legendaria actriz decidió cerrar definitivamente la puerta a un regreso como la reina Clarisse Renaldi. En una reciente entrevista, Andrews fue contundente al hablar sobre su posible participación en la nueva película: no regresará.

La actriz de 90 años explicó por qué decidió no volver como la querida reina Clarisse Renaldi. IMDb

La actriz explicó que el proyecto ha tomado una dirección distinta y que considera que la historia debe concentrarse ahora en Mia, quien al final de la segunda película asumió el trono de Genovia.

Ya es demasiado tarde para que yo lo haga”, explicó Andrews, quien considera que la nueva aventura pertenece a la princesa que conocieron los espectadores hace más de dos décadas.

Su decisión no parece responder a diferencias con Disney ni con el equipo creativo. Por el contrario, Andrews reveló que durante el último año le preguntaron en varias ocasiones si estaba interesada en volver, pero finalmente prefirió rechazar la propuesta.

Andrews considera que la nueva historia debe centrarse en Mia Thermopolis y su etapa como reina. IMDb

La intérprete reconoció que decir que no fue complicado, especialmente por el cariño que conserva hacia la franquicia y sus seguidores. Sin embargo, a su edad y con artritis, ha optado por reducir su exposición pública y disfrutar de una etapa más tranquila.

¿Qué pasará con la reina Clarisse en El diario de la princesa 3?

La reina Clarisse fue una pieza fundamental de las dos primeras películas. Como abuela de Mia, fue quien la acompañó durante el descubrimiento de sus orígenes y la preparó para asumir una responsabilidad que inicialmente parecía imposible.

La intérprete reconoció que fue difícil rechazar la propuesta del equipo creativo de la tercera película. IMDb

En la secuela, Clarisse también encontró su propio final feliz al abdicar y casarse con Joe, interpretado por Héctor Elizondo. Ese desenlace dejó a Mia lista para convertirse en reina, por lo que la ausencia del personaje puede integrarse naturalmente en la nueva trama.

Aunque la Reina Clarisse no aparecerá en la tercera película, Julie Andrews continúa vinculada a importantes proyectos. La actriz prepara además un documental de Disney sobre su vida y carrera.

Aunque no estará en Genovia, Julie Andrews continúa trabajando en nuevos proyectos y prepara un documental sobre su vida. IMDb

Su trayectoria incluye clásicos como Mary Poppins, por la que ganó el Oscar, y Sonrisas y lágrimas, además de trabajos en Victor/Victoria, Shrek y Bridgerton, donde presta su voz a Lady Whistledown.

¿Qué personajes volverán a El diario de la princesa 3?

Aunque todavía existen detalles que no han sido revelados, la tercera película genera expectativa por la posibilidad de recuperar a algunos personajes queridos.

Anne Hathaway, por su parte, sí regresará como Mia. La actriz confirmó su participación en 2024 y posteriormente ha ofrecido algunas actualizaciones sobre el desarrollo de la película.

Anne Hathaway volverá como Mia en la esperada continuación de la saga más de 20 años después. IMDb

El proyecto incluso tuvo que replantear su guion. Hathaway explicó recientemente que el equipo comenzó nuevamente desde cero para encontrar una dirección que todos consideraran definitiva.

Chris Pine, quien interpretó a Nicholas Devereaux, ha expresado interés en volver, mientras que Robert Schwartzman, encargado de dar vida a Michael Moscovitz en la primera película, confirmó que hubo conversaciones preliminares sobre su posible regreso.

La nueva cinta será dirigida por Adele Lim, conocida por Crazy Rich Asians y Joy Ride. IMDb

La autora Meg Cabot, creadora de los libros en los que se basa la franquicia, también ha leído versiones del guion y se mostró entusiasmada con la propuesta.

La nueva película será dirigida por Adele Lim, conocida por Crazy Rich Asians y Joy Ride, después de que Garry Marshall, responsable de las dos primeras cintas, falleciera en 2016.

Aunque Julie Andrews se despide de uno de sus personajes más queridos y deja que la historia continúe sin ella. Para los seguidores, la ausencia será evidente, pero también representa una oportunidad para que la nueva generación de la realeza de Genovia tome el protagonismo.