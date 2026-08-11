La maldición de Cabo San Lucas: una historia que los resorts no quieren contar

Conoce la maldición de Cabo San Lucas, es una leyenda que forma parte de la historia local del sitio turístico. Si ya planeaste tu viaje, ¿por qué no saber más de algo que los resorts no suelen contarte?

Cabo San Lucas es mundialmente famoso por ser el refugio del turismo de lujo, especialmente en sus complejos 5 estrellas, yates de clase mundial, la vida nocturna y la postal de El Arco atraen cada año a millones de visitantes internacionales.

Sin embargo, muchos no conocen que detrás de esta fachada, existe un misterio envuelto en episodios piratas, hundimientos trágicos y crónicas locales con tintes sobrenaturales.

Hablar de "La maldición de Cabo San Lucas" implica sumergirse en la parte histórica de Baja California; desde las costumbres de los antiguos pobladores, los bucaneros ingleses, los náufragos y fenómenos marinos registrados a lo largo de las décadas, marcando una leyenda que sigue vigente hasta nuestros días.

La maldición de Cabo San Lucas Canva

¿Cuál es la maldición de Cabo San Lucas?

El origen de la maldición de Cabo San Lucas transcurre durante los siglos XVI y XVII. En aquella época, la península de Baja California era un territorio aislado con una ubicación estratégica que la convirtió en el sitio idóneo para el acecho a barcos.

Las aguas que circundan la bahía de San Lucas formaban parte de la ruta comercial más codiciada y peligrosa del Imperio Español: la línea del Galeón de Manila, también conocido como la Nao de China.

Estas embarcaciones surcaban el Océano Pacífico cargadas con tesoros, que incluían especias exóticas, sedas finas, porcelanas, perlas y lingotes de oro. Tras meses de travesía, la punta de Cabo San Lucas era el primer punto de avistamiento de tierra firme donde los marineros podían abastecerse de agua dulce.

Sin embargo, también era la trampa perfecta y fue en noviembre de 1587, cuando el corsario inglés Thomas Cavendish, alimentó la leyenda y maldición de Cabo San Lucas.

Al mando de los navíos Desire y Content, el capitán emboscó al galeón español Santa Ana, capitaneado por Tomás de Alzola, en las inmediaciones del puerto de Cabo San Lucas.

Cavendish capturó la nave, saqueó su fabuloso botín y ordenó prender fuego al buque español para posteriormente abandonar a los supervivientes en la costa desértica.

La leyenda popular sostiene que el cargamento de oro y joyas que Cavendish no pudo transportar en sus propios barcos fue enterrado en las cavernas secretas cerca de El Arco o hundido en las inmediaciones de la costa.

La maldición de Cabo San Lucas Canva

La maldición de Cabo San Lucas: ¿Venganza de la tierra?

Las crónicas locales afirman que la ambición desmedida por aquel tesoro desató una cadena de desgracias a Cavendish, que desencadenó en una maldición.

Para empezar, el navío Content desapareció misteriosamente en el mar poco después con toda su tripulación sin dejar rastro jamás, originando la creencia de que el botín robado en Cabo San Lucas cargaba con un castigo eterno para quien intentara poseerlo.

Mucho antes de esto, existía una creencia sobre la transición espiritual entre el mundo terrenal y el Inframundo, por parte de los pericúes, una etnia seminómada con una cosmogonía ligada a las fuerzas de la naturaleza, el océano y los espíritus ancestrales.

El choque cultural entre las misiones jesuitas y los habitantes originarios durante el siglo XVIII desembocó en episodios trágicos, como la rebelión de los pericúes en 1734.

Tras la paulatina extinción biológica y cultural de este pueblo a causa de las enfermedades europeas y el conflicto, las tradiciones orales locales sostienen que la memoria de los antiguos protectores de la tierra permaneció custodiando las costas.

La "maldición" comenzó a ser interpretada por los antiguos pescadores de la zona como la respuesta de los espíritus ancestrales ante la profanación de sus santuarios naturales por la codicia y el desarrollo desmedido.

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Fenómenos naturales que alimentan la leyenda

El punto geográfico donde se ubica Los Cabos es un choque entre las corrientes frías y profundas del Océano Pacífico y las aguas más cálidas y tranquilas del Mar de Cortés.

Al mismo tiempo, está Playa del Divorcio, el epicentro físico de la maldición, donde las olas y las corrientes submarinas han arrastrado a turistas desprevenidos que ignoran las advertencias.

Estas "olas traicioneras" han formado parte de accidentes trágicos que alimentaron el folclore local a la idea de que el mar en ese punto específico "exige tributo", reforzando el aura mística y peligrosa que rodea a la bahía.

Y a pocos cientos de metros de la costa de Cabo San Lucas, se produce un cañón submarino que supera los 3,000 metros de profundidad. Aquí se genera el fenómeno de las Cascadas de Arena, donde las corrientes cambiantes de las fosas han dado pie a historias de buzos que afirman haber sentido presencias o haber sido arrastrados hacia el abismo, consolidando el estatus místico de las profundidades de Los Cabos.

La maldición de Cabo San Lucas es un recordatorio de que la naturaleza siempre conserva su soberanía. Ya sea que decidas creer o no, es un lugar donde los viajeros curiosos pueden mirar más allá de la superficie.