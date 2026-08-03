“Shut up”: El diario de la princesa cumple 25 años y Anne Hathaway lo celebró así

Hay películas que logran convertirse en auténticos clásicos, y El diario de la princesa es una de ellas. La historia de Mia Thermopolis, la adolescente tímida que descubre que es la heredera al trono de Genovia, sigue conquistando al público 25 años después de su estreno.

Para celebrar este importante aniversario, Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores con un nostálgico video.

Anne Hathaway comparte detrás de cámaras de 'El diario de la princesa'

La actriz, que dio vida a Mia cuando tenía apenas 18 años, compartió en su cuenta de Instagram un video con imágenes inéditas del detrás de cámaras de la producción estrenada el 3 de agosto de 2001.

La actriz recordó el papel de Mia Thermopolis, personaje que marcó el inicio de su exitosa carrera en Hollywood. IMDb

El material muestra momentos divertidos junto al elenco y al equipo de filmación, además de recordar la experiencia que marcó el inicio de una de las carreras más exitosas de Hollywood.

Junto al video, Hathaway escribió un mensaje lleno de gratitud que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la película.

¡25 años después, sigue siendo una de las experiencias más mágicas que me han pasado! Gracias a todos por amar El diario de la princesa tanto como yo. Estaré eternamente agradecida con mi familia de The Princess Diaries", expresó la ganadora del Oscar.

Disney también se unió a la celebración compartiendo contenido especial dedicado a Mia Thermopolis y recordando el impacto que la película ha tenido durante un cuarto de siglo.

Anne Hathaway dedica un emotivo mensaje a Garry Marshall

La actriz también dedicó unas palabras muy especiales al director Garry Marshall, quien falleció en 2016 y fue una figura clave en su carrera.

Hathaway agradeció al elenco, al equipo de Disney y dedicó un sentido homenaje al fallecido director Garry Marshall. IMDb

Te quiero, Garry. Te extraño todos los días", escribió, recordando al cineasta que apostó por ella para protagonizar la cinta que cambiaría su vida.

Durante el video compartido en redes, puede verse a una joven Hathaway presentándose frente a la cámara como la actriz que interpreta a Mia Thermopolis y disfrutando del ambiente de grabación junto al elenco.

Al finalizar las imágenes, la actriz agradece a Garry Marshall, a Julie Andrews, a Disney y a todo el equipo por haber convertido aquella producción en una experiencia inolvidable.

Las imágenes inéditas del detrás de cámaras despertaron la nostalgia de quienes crecieron con la película. IG

La primera película de Anne Hathaway

Cuando El diario de la princesa llegó a los cines en 2001, Anne Hathaway era prácticamente una desconocida.

Su interpretación de Mia Thermopolis conquistó al público gracias a la combinación de humor, ternura y autenticidad que convirtió al personaje en uno de los más queridos del cine juvenil.

Estrenada en 2001, la cinta protagonizada por Anne Hathaway y Julie Andrews sigue siendo un clásico del cine juvenil. IMDb

La historia seguía a una estudiante de secundaria de San Francisco cuya vida cambia por completo cuando descubre que su abuela, interpretada por Julie Andrews, es la reina Clarisse Renaldi y que ella es la legítima heredera del trono de Genovia.

Lejos de ser únicamente un cuento de hadas, la película mostraba el crecimiento personal de una adolescente que aprendía a confiar en sí misma y a encontrar su propia voz, un mensaje que continúa conectando con nuevas generaciones.

¿Qué pasó con El diario de la princesa 3?

Desde hace varios años, los seguidores esperan noticias sobre una tercera entrega, y Anne Hathaway volvió a alimentar la ilusión recientemente. La actriz confirmó que el proyecto continúa avanzando, aunque el desarrollo del guion tomó un rumbo distinto al previsto inicialmente.

La actriz confirmó que El diario de la princesa 3 continúa en desarrollo con un nuevo enfoque para su historia. IMDb

Según explicó en una entrevista para Radio Andy de SiriusXM, el equipo creativo decidió comenzar prácticamente desde cero para construir una historia que realmente esté a la altura de las expectativas de los fanáticos.

Vamos por buen camino", aseguró Hathaway, quien explicó que todos los involucrados confían en que esta nueva versión será la adecuada para continuar la historia de Mia Thermopolis.

La producción estará dirigida por Adele Lim, mientras que el nuevo libreto busca ofrecer una propuesta renovada sin perder la esencia que convirtió a la franquicia en un fenómeno mundial.

Mientras los fanáticos esperan el regreso de Mia a la pantalla grande, Anne Hathaway dejó claro que guarda el mismo cariño por aquella película que cambió su vida para siempre y que, dos décadas y media después, continúa ocupando un lugar muy especial en el corazón de millones de espectadores.