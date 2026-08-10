¿Embarazo falso? Anne Hathaway calla rumores con look ‘destapado’ y contundente mensaje

Anne Hathaway respondió a quienes cuestionan la veracidad de su embarazo con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió imágenes que dejaron ver su crecida pancita con un look que la dejó al descubierto.

La actriz apareció el pasado domingo en la alfombra roja del estreno de la película de ciencia ficción ‘The End Of Oask Street’, en Burbank, California, donde lució un conjunto exclusivo de Prabal Gurung, compuesto por un top azul con forro en rojo que por la espalda se prolongaba en una larga cola y, por el frente, era tan corto que dejaba ver parte de su pancita de embarazo.

Anne Hathaway responde a rumores de supuesto embarazo falso

Anne Hathaway en el estreno de la película ‘The End Of Oask Street’. Image Press Agency

El rumor del supuesto ‘embarazo falso’ de Anne Hathaway surgió en redes sociales después de que la actriz mostrara públicamente su pancita de embarazo.

El pasado 19 de junio la actriz anunció que esperaba a su tercer hijo con su esposo, Adam Shulman. La noticia fue confirmada por su representante y posteriormente la actriz comenzó a aparecer en eventos mostrando su embarazo.

Las especulaciones en torno a la veracidad del embarazo tomaron fuerza especialmente después de algunas fotografías de Anne en eventos públicos. Algunos usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionar que su abdomen se viera pronunciado mientras el resto de su cuerpo parecía haber cambiado poco.

Anne Hathaway en el estreno de la película ‘The End Of Oask Street’. Image Press Agency

A partir de ahí, algunos comentarios fueron mucho más lejos y empezaron a hablar de un supuesto vientre falso y una posible gestación subrogada, claro, todo sin evidencia que respaldara tales afirmaciones.

El tema volvió a viralizarse tras la premiere de "The End of Oak Street", celebrada el 9 de agosto, donde Hathaway lució un top corto que dejaba completamente visible su pancita. Las imágenes provocaron nuevamente comentarios de personas que aseguraban que el vientre parecía artificial.

Anne decidió responder directamente a esas especulaciones. En Instagram publicó un video de su preparación para la alfombra roja y escribió “Fake hair, real bump”, es decir, “Cabello falso, pancita real”, dejando claro que el embarazo es verdadero y tomándose el rumor con humor.

¿Qué edad tienen los hijos de Anne Hathaway?

Anne Hathaway es mamá de dos hijos junto al actor y productor Adam Shulman, con quien está casada desde 2012. La actriz siempre ha tratado de mantener su vida familiar lejos de los reflectores, por lo que son pocos los detalles que se conocen sobre sus pequeños.

Su hijo mayor es Jonathan Rosebanks Shulman, quien nació el 24 de marzo de 2016. Actualmente tiene 10 años y, aunque de vez en cuando Anne ha hablado sobre la maternidad, ha preferido mantener la imagen y la vida privada de Jonathan fuera del ojo público.

La pareja también tiene un segundo hijo, Jack Shulman, quien nació en noviembre de 2019. Actualmente tiene 6 años y, al igual que su hermano mayor, lleva una vida bastante alejada de las cámaras y las redes sociales.

Hasta el momento, Anne y Adam no han dado a conocer el sexo ni el nombre que tendrá el bebé.

The End Of Oask Street, la nueva película de la actriz

Anne Hathaway en el estreno de la película ‘The End Of Oask Street’. Image Press Agency

‘El Final de la Calle Oak’ es una de las películas más esperadas de 2026 y tiene como protagonista a Anne Hathaway, quien interpreta a Denise Platt, una madre de familia que se ve envuelta en una situación completamente inesperada. La cinta combina ciencia ficción, misterio, aventura y supervivencia, bajo la dirección de David Robert Mitchell, conocido por películas como It Follows.

La historia comienza cuando un extraño fenómeno provoca que Oak Street, junto con todo un vecindario, sea arrancado de su entorno y trasladado a un lugar desconocido. De un momento a otro, la familia Platt queda atrapada en un mundo que no reconoce y tiene que encontrar la manera de sobrevivir mientras intenta descubrir qué fue lo que ocurrió y por qué terminaron ahí.

El problema es que este nuevo lugar está lejos de ser seguro. El vecindario se encuentra rodeado de criaturas prehistóricas, incluidos dinosaurios, por lo que la familia tendrá que enfrentarse a peligros que nunca había imaginado. Más allá de la acción y las escenas de aventura, la película también pone el foco en los vínculos familiares y en cómo sus integrantes intentan mantenerse unidos en medio del caos.

Además de Anne Hathaway, el reparto incluye a Ewan McGregor, Maisy Stella, Christian Convery y P.J. Byrne. La película cuenta con la producción de J.J. Abrams y llegará a los cines de México el 13 de agosto de 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos.