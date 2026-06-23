El diablo viste a la moda 2 llega a Disney Plus: ¿cuándo se estrenará en streaming? 

El diablo viste a la moda 2 está lista para dar el salto de la pantalla grande al streaming. Después de su paso por los cines y del entusiasmo que generó entre los seguidores de la historia, Disney confirmó cuándo llegará la esperada secuela a sus plataformas digitales.

La continuación de la exitosa cinta reúne nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retomaron sus personajes 20 años después de los acontecimientos mostrados en la película estrenada en 2006. Ahora, la trama explora cómo han cambiado tanto el mundo editorial como la industria de la moda.

El diablo se viste a la moda 2 arrasa en taquilla Especial

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2 en Disney Plus?

La espera para quienes prefieren ver películas en plataformas digitales está por terminar. Disney informó que El diablo viste a la moda 2 llegará al streaming el próximo 29 de julio de 2026.

El estreno será simultáneo en Disney Plus y Hulu, permitiendo que los suscriptores de ambos servicios puedan disfrutar de la producción desde el primer día de su lanzamiento digital.

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Para acompañar el anuncio, la compañía compartió un nuevo póster promocional en redes sociales, donde aparecen los protagonistas de la película y se confirma su llegada a ambas plataformas.

Antes de integrarse a los catálogos de streaming, la cinta también contará con opciones de compra y renta digital, además de una edición física dirigida a los coleccionistas.

¿De qué trata El diablo viste a la moda 2?

En esta nueva entrega, la historia se desarrolla dos décadas después de los hechos de la película original. Miranda Priestly enfrenta los retos de una industria editorial que atraviesa importantes transformaciones, mientras intenta mantenerse vigente en un entorno cada vez más competitivo.

Por otro lado, Andy Sachs regresa al universo de Runway convertida en una reconocida editora, mientras que Emily Charlton ocupa una posición influyente dentro del sector del lujo y los negocios.

El regreso del elenco principal ha sido uno de los principales atractivos de la secuela, ya que reúne a los personajes que ayudaron a convertir la cinta original en uno de los títulos más recordados dentro de la comedia dramática relacionada con el mundo de la moda.

El regreso de una de las películas más populares sobre moda

A lo largo de los años, El diablo viste a la moda se mantuvo como una de las producciones más influyentes de su género gracias a sus personajes, frases memorables y visión del competitivo mundo editorial.

Ahora, con su llegada al streaming, una nueva generación de espectadores tendrá la oportunidad de conocer esta historia, mientras que los seguidores de la primera película podrán reencontrarse con los personajes que marcaron a toda una época.