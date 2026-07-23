¿Dolor al ir al baño? Conoce la postura de yoga que ayuda a estimular la digestión

El estreñimiento es uno de los problemas digestivos más comunes y puede provocar molestias como dificultad, dolor o esfuerzo al momento de evacuar.

Aunque cuando estos síntomas aparecen lo más importante es acudir con un médico para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado, también existen hábitos y prácticas que pueden complementar el cuidado digestivo. Entre ellas, algunas posturas de yoga se han popularizado por favorecer el movimiento intestinal y aliviar la sensación de pesadez.

¿Cuáles son las causas del estreñimiento?

De acuerdo con Mayo Clinic, el estreñimiento ocurre cuando una persona presenta dificultad para evacuar, defeca menos de tres veces por semana o las evacuaciones resultan dolorosas y complicadas.

Existen diversos factores que pueden favorecer este problema. Entre las causas más comunes se encuentran una alimentación baja en fibra, consumir poca agua y la falta de actividad física. Sin embargo, también puede estar relacionado con algunas enfermedades o ser un efecto secundario de determinados medicamentos.

Síntomas del estreñimiento que debes identificar

Si sospechas que tienes estreñimiento, es importante prestar atención a las señales de tu cuerpo y acudir con un especialista para recibir un diagnóstico adecuado.

De acuerdo con Mayo Clinic, algunos de los síntomas más frecuentes son:

Defecar menos de tres veces por semana.

Defecar menos de tres veces por semana. Heces duras, secas o con grumos.

Dolor o esfuerzo excesivo al evacuar.

Sensación de que no se ha vaciado por completo el intestino.

Sensación de obstrucción en el recto.

Necesidad de ayudar a la evacuación con los dedos.

¿Qué postura de yoga alivia el estreñimiento? Foto: Canva

Malasana: la postura de yoga que podría ayudar

Además de seguir el tratamiento indicado por un profesional de la salud, algunas posturas de yoga pueden convertirse en un complemento para favorecer la digestión y disminuir la sensación de estreñimiento.

Una de las más conocidas es Malasana, también llamada la postura de la sentadilla profunda, la cual ayuda a abrir las caderas, relajar la zona pélvica y favorecer el movimiento natural del intestino.

Expertos en yoga, como Xuan Lan, dedicada al bienestar y esta disciplina, explican en su redes sociales que esta postura puede contribuir a estimular la digestión cuando se practica correctamente.

No obstante, para hacerla, en especial si nunca has practicado yoga o tienes alguna lesión o condición médica, debes solo realizarla bajo la supervisión de un instructor o consultar previamente con un especialista.

Si bien esta postura puede contribuir a mejorar la digestión y aliviar algunas molestias, no sustituye el tratamiento médico. Si el estreñimiento es frecuente, intenso o se acompaña de otros síntomas, debes acudir con un profesional de la salud para recibir una valoración.