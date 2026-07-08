¿Se pueden visitar las agencias de K-pop en Corea y ver a los idols? Resuelve la duda

Si estás planeando tu próximo viaje a Corea del Sur con el objetivo de visitar las agencias de K-pop a las cuales pertenecen tus idols favoritos, ¡presta atención! Estos sitios son icónicos en los fandoms, pero no todos son lugares de entretenimiento.

Entonces, ¿se puede entrar directamente a los edificios de YG, JYP, SM Entertainment y HYBE? La respuesta corta es un “depende”.

Las agencias han tenido que trazar una línea muy clara entre proteger la privacidad y el espacio de trabajo de sus estrellas y alimentar el fervor de una base global de fanáticos sedientos de experiencias inmersivas.

Si estás planeando tu itinerario por los barrios más vibrantes y exclusivos de Seúl, así como un “peregrinaje” a la meca del K-pop, conoce la información antes de llegar a los inmuebles. No todas las compañías de entretenimiento abren sus puertas de la misma forma, ni todas ofrecen los mismos accesos comerciales. ¡Prepara tus tenis más cómodos y tu lightstick!

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¿Puedes visitar las agencias de K-pop en Corea del Sur?

Antes de organizar tu visita a las agencias de K-pop en Corea, debes asimilar que estas sedes son, ante todo, oficinas corporativas donde se toman decisiones financieras, se edita música y los artistas ensayan coreografías extenuantes durante largas jornadas.

Por ende, ninguna compañía te permitirá deambular libremente por sus pasillos de oficinas o colarte en las salas de grabación. Sin embargo, la industria ha aprendido que el turismo de fanáticos es una mina de oro y, gracias a ello, el acceso varía enormemente según el logotipo que decore la fachada del rascacielos.

¿Qué ofrecen las agencias de K-pop en tu visita?

SM Entertainment

SM Entertainment se mudó al barrio de Seongsu-dong, una zona conocida popularmente como el "Brooklyn de Seúl" debido a sus antiguas fábricas reconvertidas en cafeterías de diseño y galerías de arte contemporáneo.

Aunque las plantas superiores permanecen estrictamente resguardadas, el sótano y la planta baja del edificio albergan el paraíso terrenal para los fanáticos del ‘pink blood’: KWANGYA@SEOUL.

En este espacio encuentras una tienda de mercancía oficial, una experiencia multimedia inmersiva equipada con pantallas LED incrustadas en el suelo y las paredes, donde se reproducen videos musicales en alta definición.

Además, se exhiben vestuarios originales utilizados por los idols en sus promociones y se instalan zonas de fotografías temporales que cambian con cada nuevo lanzamiento del grupo de la compañía que esté promocionando en ese momento. El acceso es gratuito y abierto al público en general.

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YG Entertainment

El cuartel general de YG Entertainment, hogar de íconos globales como BLACKPINK, TREASURE y BABYMONSTER, se encuentra en el distrito de Mapo-gu, cerca de las aguas del río Han.

El edificio principal cuenta con una arquitectura futurista y vanguardista que recuerda a una nave espacial de ciencia ficción. Como es de esperarse, ingresar al búnker principal está completamente prohibido para los turistas; sin embargo, la agencia diseñó una solución perfecta para recibir a la comunidad internacional.

Justo al cruzar la calle, directamente frente a la fachada metálica, se localiza The SameE, un edificio de varias plantas gestionado de manera oficial por la propia compañía.

Este concepto integra una cafetería moderna en sus primeros niveles y una tienda de mercancía exclusiva en los pisos superiores.

JYP Entertainment

La casa matriz de TWICE y Stray Kids se ubica en el distrito de Gangdong-gu, en una zona residencial y de oficinas bastante más alejada del circuito turístico tradicional del centro de Seúl.

A diferencia de sus competidores, JYP Entertainment adoptó una postura mucho más corporativa y reservada en su sede central. El edificio no cuenta con ninguna tienda u otro tipo de entretenimiento.

Visitar esta agencia se reduce a contemplar su fachada con el logotipo y tomarse la clásica fotografía del recuerdo desde la acera pública.

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HYBE

HYBE es la compañía detrás de BTS, SEVENTEEN, TXT y LE SSERAFIM; opera desde un rascacielos situado en el distrito de Yongsan. El vestíbulo principal y los pisos de operaciones están cerrados para el público general.

En el pasado, la empresa operaba el museo conocido como HYBE INSIGHT, un centro de experiencias musicales que exhibía premios, trajes históricos y salas interactivas de producción de sonido.

Pero ahora estas exhibiciones se han vuelto itinerantes y temporales, por lo que se debe estar atento cuando se presenten en otras zonas comerciales, por lo general, en el distrito de Gangnam.

A pesar de esto, los alrededores del edificio siguen siendo un punto de reunión con cafeterías y locales comerciales aledaños; suelen vestirse por completo con motivos de los grupos de la agencia cada vez que se celebra un aniversario o un concierto importante.

¿Se puede ver a los idols llegar a las agencias?

Las probabilidades de caminar fuera de las agencias de K-pop y encontrarte con un idol son escasas.

Las celebridades de mayor renombre de la industria no utilizan los accesos públicos peatonales para ingresar a sus lugares de trabajo; se desplazan exclusivamente en camionetas tipo van corporativas con cristales completamente tintados de negro que entran y salen directamente a través de los estacionamientos subterráneos privados y fuertemente vigilados de los rascacielos.

Planea tu visita a las agencias de K-pop en Corea, pero toma en cuenta que no podrás entrar y conocer a tu grupo favorito, pero sí podrás llevarte algún recuerdo en forma de fotografía en el exterior.