¿Funcionan los cuencos tibetanos? Lo que revelan investigaciones sobre estrés y calma

En los últimos años, la terapia de sonido con cuencos tibetanos ha ganado popularidad como una herramienta para reducir el estrés y promover la relajación profunda.

Lo que antes se asociaba principalmente con tradiciones espirituales del Himalaya, hoy forma parte de la oferta de bienestar en ciudades de todo el mundo.

Pero, más allá de la tendencia, surge una pregunta: ¿qué es realmente esta práctica y qué respaldo científico tiene?

Cuencos tibetanos: cómo ayudan a tu mente y cuerpo. Canva.

¿Qué es la terapia de sonido con cuencos tibetanos y cómo funciona?

Los cuencos tibetanos son instrumentos metálicos —generalmente elaborados con bronce o aleaciones de varios metales— que producen sonidos graves y armónicos cuando se golpean suavemente o se frotan con un mazo. El resultado es un sonido prolongado, envolvente y con múltiples vibraciones que muchas personas describen como relajante.

Tradicionalmente, estos cuencos se han utilizado en rituales y prácticas meditativas dentro de comunidades budistas del Himalaya. En la actualidad, se emplean en sesiones conocidas como “baños sonoros”, donde una persona se recuesta o permanece sentada en un ambiente tranquilo mientras el facilitador toca distintos cuencos alrededor de ella.

Los practicantes sostienen que las vibraciones sonoras ayudan a inducir un estado de calma y atención interna. Desde el punto de vista científico, se ha propuesto que los sonidos sostenidos pueden influir en la actividad cerebral, favoreciendo ondas asociadas con relajación (como las alfa y theta) y estimulando el sistema nervioso parasimpático, responsable de funciones de descanso y recuperación.

¿Qué dice la ciencia sobre cuencos tibetanos, ansiedad y estrés?

Una revisión publicada en la revista científica Integrative Medicine Research evaluó los estudios clínicos disponibles sobre terapia con “singing bowls” (cuencos tibetanos).

El análisis encontró resultados positivos en variables como ansiedad y bienestar general, aunque también señaló que los estudios presentan diferencias metodológicas importantes y que se requieren investigaciones más amplias y controladas para confirmar los hallazgos.

Por su parte, investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universidad Austral de Chile (UACh) realizaron un experimento con adultos sin diagnóstico clínico. Compararon una sesión de cuencos tibetanos con una técnica tradicional de relajación muscular progresiva.

Los resultados mostraron que quienes participaron en la sesión con cuencos reportaron mayor sensación de relajación y reducción en la ansiedad percibida. Además, se observaron cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador fisiológico asociado con la capacidad del cuerpo para adaptarse al estrés.

En otro estudio liderado por la Universidad Austral de Chile, se midieron variables como frecuencia cardíaca y actividad cerebral antes y después de una sesión sonora. Los investigadores detectaron una disminución en los niveles de ansiedad y una mayor activación del sistema nervioso parasimpático, lo que sugiere un efecto de relajación fisiológica.

Es importante destacar que estos estudios no afirman que los cuencos tibetanos “curen” trastornos mentales, sino que podrían funcionar como complemento en el manejo del estrés.

Beneficios potenciales para el bienestar mental y físico

Reducción de ansiedad y estrés

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el estrés crónico es un factor de riesgo para múltiples problemas de salud física y mental. Técnicas que promuevan la relajación pueden contribuir a reducir su impacto. En este contexto, los estudios sobre cuencos tibetanos sugieren que las sesiones pueden disminuir la ansiedad percibida y favorecer estados de calma.

Activación del sistema nervioso parasimpático

Cuando el cuerpo activa el sistema parasimpático, disminuyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y se reduce la producción de hormonas relacionadas con el estrés. Algunas investigaciones han mostrado que los baños sonoros pueden estimular esta respuesta fisiológica de relajación.

Sensación general de bienestar

Incluso sesiones breves —de entre 15 y 50 minutos— han mostrado cambios subjetivos positivos en los participantes, como sensación de descanso mental y reducción de tensión muscular. Aunque estos efectos varían según la persona, pueden formar parte de un enfoque integral de autocuidado.

¿Cómo es una sesión de baño sonoro con cuencos tibetanos?

Una sesión típica suele desarrollarse en un espacio tranquilo y cómodo, con iluminación tenue. La persona permanece recostada o sentada con los ojos cerrados, mientras el facilitador produce sonidos con distintos cuencos alrededor de ella

La duración suele oscilar entre 30 y 60 minutos. Durante ese tiempo, muchas personas describen una sensación de relajación profunda, somnolencia ligera o claridad mental posterior.

Es fundamental entender que la experiencia es subjetiva: no todas las personas reaccionan igual ante los estímulos sonoros.

Riesgos, contraindicaciones y cómo elegir un facilitador confiable

Aunque se considera una práctica de bajo riesgo, no está exenta de precauciones.

No sustituye tratamientos médicos o psicológicos formales en caso de trastornos diagnosticados.

Personas con hipersensibilidad auditiva, migraña inducida por sonido o ciertos trastornos neurológicos pueden experimentar incomodidad.

La evidencia científica, aunque prometedora, todavía es limitada y no permite considerarla un tratamiento definitivo.

Instituciones como Mayo Clinic recuerdan que las terapias complementarias pueden integrarse al cuidado de la salud, pero no deben reemplazar tratamientos convencionales cuando estos son necesarios.

Para elegir un facilitador se recomienda:

Preguntar por su formación.

Aclarar si la sesión es de relajación o forma parte de un enfoque terapéutico más amplio.

Desconfiar de promesas de “curas” absolutas.

La terapia de sonido con cuencos tibetanos es una práctica ancestral que hoy despierta interés tanto en el público general como en la comunidad científica. La investigación disponible sugiere que puede ayudar a reducir la ansiedad y promover la relajación, activando mecanismos fisiológicos asociados con el bienestar.

Sin embargo, no es una solución milagrosa ni reemplaza tratamientos médicos. Puede ser, eso sí, una herramienta complementaria dentro de un estilo de vida orientado al autocuidado y al manejo saludable del estrés.