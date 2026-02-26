¿Dónde comer en Xochimilco? Los mejores lugares y comida típica

Si buscas opciones culinarias exquisitas o simplemente quieres probar platillos de la capital, específicamente de una alcaldía, esta información es para ti.

En esta ocasión, exploraremos la riqueza gastronómica de lugares emblemáticos de la CDMX, con opciones que van desde una espectacular experiencia culinaria con vista desde una chinampa en Xochimilco hasta sitios más populares como el famoso mercado de la zona. ¡Tú eliges según tu preferencia o antojo!

Xochimilco resguarda una riqueza culinaria que combina naturaleza, tradición y sabores únicos; aquí te damos algunas opciones de la zona.

¿Dónde comer en Xochimilco? Los mejores restaurantes y opciones de antojitos

Arca Tierra Xochimilco: desayuno en chinampa al amanecer

Arca Tierra es una red local que promueve la alimentación sustentable a través de la agricultura en chinampas. Pero más que un proyecto agrícola, ofrece una experiencia gastronómica única en Xochimilco.

Imagina comenzar el día viendo el amanecer en medio de las chinampas, mientras disfrutas un desayuno preparado con ingredientes frescos y locales. Es un plan ideal para familias, parejas o quienes buscan una experiencia diferente en la CDMX.

Las experiencias duran entre tres y cuatro horas y cuentan con recorridos en español e inglés.

Precios: Desde 1,100 pesos por persona.

Terraza del Barrio Nativitas

Terraza del Barrio es perfecta si buscas un brunch relajado con una vista privilegiada a los canales.

Aquí podrás disfrutar de chilaquiles, enfrijoladas, jugos y café mientras ves pasar las coloridas trajineras. El sonido del agua, la música tradicional y el ambiente festivo crean una experiencia muy auténtica de Xochimilco.

Es una gran opción para un plan de fin de semana en pareja o con amigos.

Horario: Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Precios: Consultar en redes sociales y reservar con anticipación.

Patio Ciento20 Xochimilco

Patio Ciento20 es otro de los espacios que combinan buena comida y un ambiente rodeado de naturaleza.

Su propuesta ofrece variedad gastronómica para distintos gustos, en un entorno que invita a relajarse y disfrutar largas charlas en familia, con amigos o en una cita especial.

Ubicación: Pedro Ramírez del Castillo 120, Xochimilco, CDMX, 16070.

Precios: Disponibles en sus redes sociales.

Mercado de Xochimilco comida

Si lo tuyo son los antojitos mexicanos, el Mercado de Xochimilco es una parada obligada.

Aquí puedes encontrar quesadillas, tlacoyos y una gran variedad de comida típica preparada al momento. Muy cerca de la entrada, los tlacoyos son de los más buscados por locales y visitantes.

Además, puedes aprovechar para comprar flores directamente de los productores, moles, dulces tradicionales como el amaranto y apoyar el consumo local.

Ubicación: Av. Nuevo León s/n, Santa Crucita, Xochimilco, CDMX.

Lugares para comer en la alcaldía Xochimilco Foto: Canva/ ilustrativa

Picnic en trajinera: lleva tu comida y disfruta el paseo

Si prefieres organizar tu propio plan, también puedes rentar una trajinera y llevar tu comida o botanas.

Recorrer los canales de Xochimilco mientras compartes los platillos preparados en casa es una experiencia especial. Entre colores, música y el ambiente festivo que caracteriza la zona, el paseo se convierte en un momento inolvidable.

Puedes salir desde embarcaderos como Cuemanco, Belem, Fernando Celada, Las Flores Nativitas, Nuevo Nativitas, Salitre o Zacapa.

Precio: 750 pesos por hora (el costo es por trajinera, no por persona).

Lugares para comer en la alcaldía Xochimilco Foto: Pinterest

Ya lo sabes: si quieres consentir tu paladar con un desayuno en chinampa, un brunch con vista a los canales o antojitos tradicionales en el mercado, Xochimilco tiene opciones para todos.

Una escapada gastronómica dentro de la CDMX que combina tradición, naturaleza y sabor en cada rincón.