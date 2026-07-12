Cada año, las vacaciones de verano representan uno de los momentos más esperados por millones de familias en México. Además de marcar el cierre de un ciclo escolar, este periodo permite organizar viajes, actividades recreativas o simplemente disfrutar de unos días de descanso antes del regreso a clases.

Con la llegada del cierre del ciclo escolar 2025-2026, estudiantes, madres, padres de familia y docentes ya comienzan a preguntarse cuánto durará el receso de verano y cuál será la fecha de inicio del próximo periodo escolar.

Por su parte la Secretaría de Educación Pública (SEP) todavía debe publicar el calendario oficial en el Diario Oficial de la Federación, aunque existe una propuesta que permite anticipar las fechas previstas para educación básica.

¿Cuánto duran las vacaciones de verano 2026? Canva

¿Cuánto duran las vacaciones de verano 2026 según el calendario de la SEP?

De acuerdo con la propuesta del calendario escolar 2026-2027 presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de verano tendrían una duración aproximada de 46 a 47 días para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El documento contempla que el último día de clases del ciclo escolar 2025-2026 sea el miércoles 15 de julio de 2026, mientras que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026.

Entre ambas fechas transcurre un periodo cercano a un mes y medio de descanso para millones de alumnos de educación básica en el país.

La propuesta también mantiene 185 días efectivos de clases, cifra establecida por la Ley General de Educación para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Este número de jornadas busca garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio sin afectar el tiempo destinado al aprendizaje.

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¿Cuándo terminan las clases y qué día comienzan las vacaciones de verano 2026?

Si la propuesta del calendario escolar se mantiene sin modificaciones, el miércoles 15 de julio de 2026 será el último día de actividades escolares para los alumnos de educación básica.

A partir del jueves 16 de julio iniciará oficialmente el periodo vacacional de verano, considerado el descanso más extenso dentro del calendario escolar mexicano.

Durante este periodo, las familias podrán organizar actividades recreativas, viajes, cursos de verano o espacios de descanso antes del regreso a las aulas.

La SEP ha señalado que el calendario definitivo será publicado mediante un acuerdo oficial, documento que tendrá carácter obligatorio para todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

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¿Cuándo regresan a clases los estudiantes después de las vacaciones de verano?

La propuesta del calendario escolar establece que el lunes 31 de agosto de 2026 será la fecha prevista para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Antes del regreso de los alumnos, el personal docente participará en actividades de organización, planeación y capacitación correspondientes a la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar.

Estas jornadas forman parte de la preparación académica y administrativa de los planteles para recibir a los estudiantes al inicio del nuevo ciclo escolar.

Las autoridades educativas recomiendan consultar únicamente los canales oficiales de la SEP para confirmar las fechas definitivas, debido a que el calendario aún se encuentra en proceso de publicación oficial.

¿Cuánto duran las vacaciones de verano 2026?

¿Por qué hubo confusión sobre las vacaciones de verano 2026 en México?

Durante los últimos meses surgieron distintas versiones sobre la duración de las vacaciones de verano debido a la difusión de propuestas relacionadas con posibles modificaciones al calendario escolar.

La incertidumbre aumentó ante la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar por diferentes factores; sin embargo, la SEP confirmó posteriormente que el calendario correspondiente al ciclo 2025-2026 mantendría como fecha de conclusión el 15 de julio, sin un cierre anticipado generalizado.

Más adelante, la dependencia presentó la propuesta del calendario escolar 2026-2027, en la que se contempla el regreso a clases para el 31 de agosto.

Por esta razón, especialistas en educación recomiendan verificar cualquier modificación únicamente a través de los comunicados oficiales y documentos publicados por la Secretaría de Educación Pública.

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¿Las vacaciones de verano tienen la misma duración para todas las escuelas de la SEP?

En la mayoría de los casos, sí. Las escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP que imparten educación básica —preescolar, primaria y secundaria— deben seguir el calendario escolar oficial, por lo que sus periodos vacacionales coinciden.

Sin embargo, existen instituciones con calendarios distintos, como algunas universidades autónomas, instituciones de educación superior y sistemas educativos que cuentan con autonomía para establecer sus propias fechas de inicio y conclusión de cursos.

Además, aunque los estudiantes concluyen actividades escolares el 15 de julio, el personal docente suele permanecer algunos días más para realizar procesos administrativos, cierre de evaluaciones y actividades de planeación antes de iniciar formalmente su periodo vacacional.

En todos los casos, la SEP señala que el calendario escolar es el documento oficial que regula los periodos de clases, vacaciones, sesiones del Consejo Técnico Escolar y suspensiones de labores para los planteles de educación básica incorporados al Sistema Educativo Nacional.

Las vacaciones de verano 2026 se perfilan como uno de los periodos de descanso más largos para los estudiantes de educación básica en México, con una duración cercana a siete semanas si se mantiene la propuesta presentada por la SEP.

Aunque las fechas todavía deben quedar establecidas de manera oficial, conocer el calendario previsto permite a las familias anticipar actividades, organizar viajes y prepararse para el siguiente ciclo escolar. La recomendación principal es mantenerse atentos a los comunicados oficiales para evitar confusiones ante posibles cambios.