Elegir entre un psicólogo o un tanatólogo puede ser confuso cuando el dolor emocional, la ansiedad o una pérdida transforman por completo nuestra vida cotidiana.

La Facultad de Medicina de la UNAM señala que la tanatología busca curar el dolor de la muerte y la desesperanza, mientras la psicología aborda la salud mental de forma integral.

¿Cuándo ir al psicólogo o al tanatólogo y cuál es la diferencia? Canva

¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un tanatólogo?

El psicólogo trata afecciones mentales y del comportamiento mediante psicoterapia, mientras el tanatólogo se especializa en acompañar procesos de duelo, pérdidas significativas y la aceptación de la muerte o enfermedades terminales.

Mientras la psicología evalúa patrones de pensamiento y trastornos emocionales a largo plazo, la tanatología ofrece un soporte enfocado en la resignificación de pérdidas inmediatas.

Ambas disciplinas se complementan, pero el punto de partida para elegirlas depende de si buscas sanar un trastorno o elaborar un duelo específico.

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Cuándo ir al psicólogo para cuidar tu salud mental

Debes acudir al psicólogo si experimentas ansiedad persistente, depresión, dificultades para relacionarte o patrones de conducta que interfieren con tu vida cotidiana.

Un profesional de la psicología clínica evalúa el funcionamiento cognitivo y emocional para brindar herramientas adaptativas frente a trastornos mentales.

Si notas que el estrés abruma tus días o pierdes interés en tus actividades sin una causa ligada a un luto, la terapia psicológica es el camino adecuado.

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Cuándo consultar a un tanatólogo tras una pérdida

Es momento de ir al tanatólogo cuando enfrentas la muerte de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad terminal o la pérdida del empleo y el dolor se vuelve insoportable.

El tanatólogo ayuda a procesar las etapas del duelo, facilitando que el paciente o su familia encuentren serenidad y aceptación en momentos de crisis de vida.

Si sientes que el dolor por un cambio drástico no te permite encontrar sentido al futuro, el acompañamiento tanatológico brinda un refugio seguro.

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Proceso de duelo: cómo abordarlo según cada especialista

El tanatólogo acompaña el duelo desde la empatía y la resolución del apego, mientras el psicólogo interviene si el proceso deriva en un duelo complicado o depresión mayor.

Durante el luto, es común experimentar negación, ira y profunda tristeza; el especialista en tanatología te ayuda a transitar estas fases con dignidad.

Sin embargo, si se presentan pensamientos autolesivos o incapacidad prolongada para comer o dormir, se requiere la atención clínica de un psicólogo o psiquiatra.

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Beneficios de combinar ambas disciplinas en una crisis

Combinar la terapia psicológica con el apoyo tanatológico ofrece un abordaje integral para procesar heridas del pasado mientras sanas una pérdida reciente.

Un trabajo multidisciplinario permite que el paciente adquiera herramientas cognitivas y, al mismo tiempo, descargue el peso emocional del luto.

Reconocer la ayuda que necesitas no es signo de debilidad, sino un acto de valentía para reconstruir tu paz interior frente a la adversidad.

Tomar la decisión de buscar ayuda profesional es el primer paso hacia una recuperación profunda. Ya sea que necesites ordenar tu salud mental o procesar el vacío de una pérdida, existen especialistas capacitados para acompañarte a recuperar la serenidad y la esperanza.