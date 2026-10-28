¿Cuándo se inaugura la Ofrenda Monumental de la CDMX? Horario y cómo llegar

El Zócalo de la Ciudad de México se prepara para recibir una de las instalaciones más llamativas de las celebraciones de Día de Muertos. Este 2026, una Catrina monumental de 32 metros de altura será la protagonista de la tradicional ofrenda, que buscará obtener un lugar en el libro de los récords Guinness.

La Plaza de la Constitución se transformará en un espacio lleno de flores, figuras alusivas a la cultura mexicana y elementos artísticos que rendirán homenaje a las tradiciones del país. La propuesta también contempla esculturas de ajolotes, tapetes de aserrín y una iluminación especial.

La Gran Ofrenda Monumental podrá visitarse del jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre, por lo que será una alternativa para quienes quieran disfrutar de las actividades de la temporada sin salir del Centro Histórico.

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La apertura está programada para mañana. Aunque algunos reportes señalan que la ceremonia podría comenzar a las 19:00 horas, este horario aún requiere confirmación oficial.

Al estar instalada en un espacio público y al aire libre, la ofrenda no cuenta, hasta el momento, con un horario específico de entrada y salida. Por ello, quienes acudan podrán contemplarla tanto de día como de noche, tomando en cuenta las indicaciones que se emitan durante las celebraciones.

Foto: X @turismocdmx

La Ciudad de México se llena de luz y color para celebrar el Día de Muertos, con instalaciones luminosas en algunos de sus puntos más emblemáticos. Entre las principales atracciones destacan las siguientes:

Paseo de la Reforma: “El Camino”. Esta propuesta reúne esculturas iluminadas de gran tamaño, catrinas, calaveras, xoloitzcuintles y un túnel decorado con luces que evocan las flores de cempasúchil.

¿Dónde se encuentra? El recorrido abarca desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, uno de los accesos al Bosque de Chapultepec.

Cuándo y a qué hora visitarlo? La instalación está programada del 23 de octubre al 8 de noviembre, con iluminación de las 19:00 a las 23:00 horas.

Foto: X @turismocdmx

La Plaza de la Constitución también forma parte de las celebraciones con un alumbrado especials. Los edificios que rodean la plaza también cuentan con decoraciones luminosas alusiva a esta tradición mexicana.

¿Qué récord Guinness buscan conseguir en CDMX?

La figura monumental estará dedicada a José Guadalupe Posada, artista mexicano reconocido por crear la imagen de la Calavera Garbancera, que posteriormente se popularizó como La Catrina.

Con sus 32 metros de altura, la escultura buscará superar la marca de una Catrina de 28 metros instalada anteriormente en Puerto Vallarta. El objetivo es conseguir el reconocimiento de Guinness World Records, aunque la certificación todavía está pendiente.

De concretarse, la iniciativa colocaría a la capital mexicana en el centro de la atención por una de las representaciones más emblemáticas del Día de Muertos.

Foto: Cuartoscuro Galo Cañas Rodríguez

La Catrina no será la única atracción del montaje. La plaza contará con aproximadamente 100 mil plantas de cempasúchil, cultivadas por productores locales, que llenarán de tonos anaranjados y amarillos el corazón de la capital.

La instalación busca ofrecer un espacio para recordar a quienes ya no están y mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad mexicana.

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo llegar a la Ofrenda Monumental del Zócalo?

Una de las alternativas más prácticas para llegar es utilizar el transporte público, aunque conviene revisar los avisos de movilidad ante posibles cierres viales o modificaciones por los eventos programados en el Centro Histórico.

Metro Zócalo/Tenochtitlan: corresponde a la Línea 2 y permite llegar directamente a las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, siempre que la estación opere con normalidad.

Metro Allende: otra opción es bajar en esta estación y continuar a pie hacia el Zócalo.

Metro Pino Suárez: también puedes utilizar esta estación y caminar hasta la plaza.

Antes de salir, revisa los avisos oficiales sobre el funcionamiento del Metro y las condiciones de acceso al primer cuadro de la ciudad, especialmente durante los días de mayor afluencia.

La Gran Ofrenda Monumental será una de las propuestas para celebrar el Día de Muertos en la CDMX. Con una Catrina de dimensiones extraordinarias y un montaje rodeado de flores y arte, el Zócalo se prepara para recibir a quienes quieran acercarse a una de las tradiciones más representativas de México.