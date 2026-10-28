¿Cómo saber si sufres violencia económica? Estas son las señales de alerta

La violencia no siempre deja marcas visibles. En algunos casos, se manifiesta a través del control del dinero, la restricción de los ingresos o las decisiones que impiden a una persona administrar sus propios recursos. Esta forma de agresión se conoce como violencia económica y puede afectar la autonomía, el bienestar y la capacidad de cubrir las necesidades básicas.

De acuerdo con la doctora Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta violencia ocurre cuando una persona impone restricciones a otra para limitar sus ingresos o afectar su patrimonio.

Estas prácticas pueden presentarse de distintas maneras: desde impedir que alguien trabaje hasta obligarlo a entregar todo o parte del dinero que gana para beneficio de otra persona.

Como consecuencia, quienes atraviesan estas situaciones pueden perder la capacidad de decidir cómo utilizar sus recursos y enfrentar dificultades para pagar alimentos, servicios de salud, educación e incluso actividades recreativas.

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¿Cómo se manifiesta la violencia económica?

La violencia económica puede aparecer dentro de una relación de pareja, en el entorno familiar o en otros espacios donde una persona ejerce control sobre los recursos de otra.

Una de sus expresiones consiste en prohibir o dificultar que alguien realice actividades remuneradas. También puede ocurrir cuando se permite trabajar, pero se exige entregar el salario completo o una parte de este sin que exista libertad para decidir sobre su propio dinero.

Estas conductas pueden generar dependencia financiera y reducir las posibilidades de que una persona tome decisiones sobre su vida cotidiana.

El problema no radica únicamente en la cantidad de dinero disponible, sino en la capacidad de administrarlo libremente. Cuando alguien pierde el control sobre sus ingresos, también puede ver limitadas sus opciones para satisfacer sus necesidades o modificar las condiciones en las que vive.

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¿Por qué las mujeres son vulnerables a la violencia económica?

En el caso de las mujeres, las desigualdades en el ámbito laboral y las responsabilidades de cuidado pueden convertirse en obstáculos para alcanzar una mayor independencia financiera.

Violeta Rodríguez del Villar señala que, durante los últimos años, se han impulsado estrategias para facilitar el acceso de las mujeres a puestos de trabajo que tradicionalmente eran ocupados por hombres. Estos esfuerzos han contribuido a reducir las diferencias laborales, aunque todavía existen barreras que dificultan su incorporación al mercado de trabajo.

Entre ellas se encuentran las relacionadas con la maternidad y la disponibilidad de servicios de cuidado infantil. La falta de acceso a guarderías, por ejemplo, puede complicar que algunas mujeres consigan empleo o mantengan una actividad profesional.

Aunque se han registrado avances legislativos para promover condiciones de igualdad, la especialista advierte que aún existen aspectos que requieren atención.¿Cómo influye el control del dinero en la vida de las mujeres?

La violencia económica no se presenta únicamente cuando se impide a una mujer conseguir empleo. También puede ocurrir cuando se le exige destinar sus ingresos a cubrir los gastos del hogar sin permitirle decidir cómo distribuirlos o reservar una parte para sus propias necesidades.

Esta situación puede comprometer su autonomía y dificultar que cuente con recursos para enfrentar una emergencia, continuar sus estudios o construir un patrimonio propio.

¿Qué ocurre con los menores que sufren violencia económica?

La situación de niñas, niños y adolescentes presenta retos particulares. Rodríguez del Villar advierte que este sector enfrenta una problemática que requiere mayor atención, especialmente cuando realiza actividades laborales sin contar con las protecciones correspondientes.

La investigadora explica que la actividad laboral de los menores no está contemplada de la misma manera que la de los trabajadores adultos dentro de la legislación laboral, lo que plantea desafíos para garantizar sus derechos y prevenir abusos.

En estos casos, la violencia económica puede relacionarse con la utilización de los recursos que generan los menores o con condiciones que limitan su bienestar y el acceso a satisfactores básicos.

La protección de sus derechos exige atender las circunstancias en las que participan en actividades económicas y evitar que sus ingresos se conviertan en un mecanismo de control o explotación.

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¿Por qué es importante reconocer la violencia económica?

Identificar esta forma de violencia permite comprender que el control financiero también puede afectar la libertad y el bienestar de una persona, incluso cuando no existen agresiones físicas.

La posibilidad de trabajar, administrar los propios ingresos y decidir cómo utilizarlos son aspectos fundamentales para la autonomía personal. Cuando estas facultades quedan bajo el control de alguien más, pueden surgir condiciones de dependencia que dificultan cambiar una situación de abuso.

La violencia económica es un problema que requiere atención tanto en las relaciones personales como en las condiciones sociales y laborales. Reconocer sus distintas manifestaciones es un paso importante para visibilizarla y comprender cómo puede afectar la calidad de vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes.