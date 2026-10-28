Megaofrenda UNAM 2026: cuándo y dónde visitar la ofrenda de Día de Muertos en CU

Ciudad Universitaria se prepara para recibir una de las celebraciones más representativas del Día de Muertos. La UNAM alista la edición número 29 de su Festival Universitario de Día de Muertos, una tradición que combina arte, cultura y memoria a través de los característicos altares.

La cita será del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2026. Durante tres días, los visitantes podrán recorrer las ofrendas, disfrutar de presentaciones artísticas y participar en distintas actividades sin pagar entrada.

Este año, la celebración tendrá un significado especial, pues coincide con los 475 años de historia de la universidad, aniversario que inspiró el tema central de la Megaofrenda.

Foto: Facebook CISAN UNAM

¿Cuándo y dónde se instalará la Megaofrenda UNAM 2026?

La Megaofrenda podrá visitarse durante tres días consecutivos, en un horario de 11:00 a 21:00 horas, en la explanada de Universum, dentro de Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México.

El acceso será gratuito y estará abierto tanto a estudiantes y trabajadores de la UNAM como al público en general.

¿Cuál será el tema de la Megaofrenda de este año?

La edición 2026 llevará por lema “475+ Trayectorias que nos Sustentan”, una propuesta que busca reconocer a las personas, los conocimientos y las experiencias que han contribuido a construir la historia de la universidad.

La temática está relacionada con los antecedentes históricos de la institución, que se remontan a la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, en 1551.

A través de los altares, la comunidad universitaria rendirá homenaje a quienes han contribuido al desarrollo de la educación, la ciencia y las artes.

Foto: Facebook UNAM

¿Cuántas ofrendas habrá y quiénes participarán?

Para esta edición se contempla la instalación de más de 70 ofrendas, elaboradas por distintas entidades académicas y comunidades que forman parte de la UNAM.

En el recorrido participarán facultades de Ciudad Universitaria, las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, así como las nueve Escuelas Nacionales Preparatorias y los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.

También estarán presentes las escuelas del Sistema Incorporado, las sedes universitarias en el extranjero y las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores ubicadas en Juriquilla, Mérida y Oaxaca.

Cada propuesta ofrecerá una interpretación particular de los altares tradicionales mexicanos, con elementos que reflejan la identidad de las comunidades participantes y sus respectivas áreas de conocimiento.

Foto: IA

Talento universitario

La celebración no se limitará a la exhibición de altares. A lo largo de los tres días se ofrecerán 47.5 horas de talento universitario, distribuidas en dos escenarios al aire libre y un auditorio.

El programa incluirá música, danza, poesía y teatro, con la participación de estudiantes seleccionados mediante la convocatoria ExpresArte UNAM.

Asimismo, habrá contenidos relacionados con las tradiciones y los trabajos de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de Juriquilla, Mérida y Oaxaca.

A 475+ años, en la UNAM seguimos construyendo un futuro más incluyente. ¡Nos vemos en la #MegaofrendaUNAM2026! #ComunidadIncluyente #475DeConcebirFuturos #ComunidadUNAM @RadioUNAM @CanalOnceTV @UNAM_MX @heraldodemexico @Canal22 https://t.co/RQbOGfTKIp — Comunidad UNAM (@Comunidad_UNAM) October 27, 2026

Habrá concursos, talleres y actividades especiales

Como parte del festival se organizaron convocatorias para fomentar la participación y la creatividad de la comunidad universitaria.

Entre ellas se encuentra el Certamen de Calaveritas Literarias, realizado en colaboración con la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, en el que podrán participar estudiantes, académicos y trabajadores.

También se contempla el concurso de video cortometraje “Tus pasos en la Universidad”, organizado junto con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y dirigido exclusivamente a estudiantes.

A estas propuestas se suma ExpresArte UNAM, convocatoria que permite integrar talento universitario a las presentaciones escénicas del festival.

Los asistentes también podrán encontrar talleres y una zona gastronómica para complementar su visita.

Por otra parte, el lunes 2 de noviembre, a las 11:00 horas, se transmitirá en vivo el programa “Súbele a la Ciencia”, con la participación del grupo The Moonberries.

Foto: Facultad de Economía-UNAM (oficial)

¿Dónde consultar la programación completa de la Megaofrenda?

Quienes deseen organizar su visita pueden consultar la información del festival en el sitio oficial megaofrenda.unam.mx, donde se podrá revisar la programación de espectáculos y talleres, así como utilizar un mapa interactivo para identificar las diferentes zonas.

Con casi tres décadas de historia, la Megaofrenda se ha convertido en una de las actividades emblemáticas de la UNAM durante el Día de Muertos. Su edición de 2026 reunirá tradición, arte y divulgación científica en un espacio donde los altares servirán para recordar a quienes ya no están y reconocer las aportaciones de las generaciones que han dado forma a la universidad.