Deporte y desarrollo infantil: la alianza de Lorena Ochoa y Fundación Vinte

El deporte puede convertirse en mucho más que una actividad física: también es una oportunidad para descubrir habilidades, fortalecer la confianza y construir nuevas aspiraciones. Con esa perspectiva, Lorena Ochoa y Fundación Vinte buscan sumar esfuerzos para acercar experiencias deportivas y formativas a niñas, niños y adolescentes del Estado de México.

La iniciativa se vincula con el trabajo del Club de Niñas y Niños de la Ciudad de México y el Estado de México, una organización que promueve el desarrollo integral de las infancias mediante actividades académicas, deportivas, artísticas y de vida saludable. La colaboración abre la posibilidad de incorporar nuevas experiencias a esta oferta.

Durante una reunión en las oficinas de Grupo Vinte, la exgolfista profesional compartió su interés por motivar a las nuevas generaciones a explorar sus capacidades y plantearse objetivos. Su trayectoria, marcada por 27 victorias en el LPGA Tour, representa un punto de partida para acercar a niñas y niños a otras perspectivas del deporte.

Para Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano, presidente de Fundación Vinte, esta coincidencia permite explorar nuevas formas de colaboración en beneficio de las comunidades. La intención es construir iniciativas que respondan a necesidades concretas y que puedan mantener su impacto más allá de una actividad aislada.

El deporte infantil como herramienta de desarrollo

La participación de referentes deportivos puede ampliar los horizontes de las infancias, especialmente cuando tienen la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de quienes han desarrollado una trayectoria profesional. En este sentido, compartir aprendizajes y motivaciones puede ayudar a despertar intereses y acercar nuevas disciplinas a quienes todavía no las conocen.

“Lo que más me gusta es motivar a los niños, platicar con ellos, contarles algunas de mis experiencias y ayudarlos a que quieran soñar, a que quieran ser deportistas y no tengan límites para sus sueños”, señaló Lorena Ochoa durante la presentación del proyecto.

La colaboración también contempla la posibilidad de organizar un taller de golf en alguno de los proyectos de Vinte. Aunque esta propuesta todavía requiere coordinación, representa una alternativa para que niñas, niños y adolescentes conozcan una disciplina que quizá no forma parte de sus actividades habituales.

El Club de Niñas y Niños complementa su oferta deportiva con acciones enfocadas en el éxito académico, las artes, la salud y el desarrollo humano. Esta combinación busca que sus participantes encuentren espacios para aprender, convivir y desarrollar habilidades que contribuyan a su formación.

Fundación Vinte apuesta por espacios comunitarios

El acercamiento con Lorena Ochoa se suma a un proyecto de Fundación Vinte en el que se prevé beneficiar a más de 300 niñas y niños de colonias de Ecatepec y Tecámac. La intervención contempla distintas etapas para mejorar las instalaciones y ampliar las oportunidades de desarrollo de sus usuarios.

La primera fase incluyó la rehabilitación de una cancha y dos talleres de educación ambiental y cuidado del agua impartidos por Fundación Vinte. Posteriormente, se consideran la instalación de una malla y trabajos de impermeabilización, además de una tercera etapa con programas complementarios de salud y desarrollo humano que involucren a las familias.

Este planteamiento integra la recuperación de espacios con actividades que buscan fortalecer la convivencia y el bienestar comunitario. Para la fundación, la colaboración con otras organizaciones permite sumar capacidades y desarrollar iniciativas vinculadas con las necesidades de cada entorno.

En el encuentro también participó Sergio Leal, presidente de Grupo Vinte, quien recordó el propósito social que motivó la creación de la fundación. La reunión reunió así a representantes del ámbito deportivo, empresarial y social en torno a una posibilidad compartida: ampliar las experiencias formativas disponibles para las infancias.

La colaboración entre Lorena Ochoa y Fundación Vinte abre la puerta a futuras actividades para acercar el deporte a nuevas generaciones. Más allá de la cancha, el objetivo es ofrecer experiencias que permitan a niñas, niños y adolescentes descubrir intereses, ampliar sus referentes y reconocer nuevas posibilidades para su desarrollo.