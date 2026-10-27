Cubierta demanda de flor de Cempasúchil para adornar altares de muertos

Las zonas agrícolas de la Ciudad de México alcanzaron este año una producción de dos millones 420 mil plantas de Cempasúchil y 24 mil manojos de flor de corte, lo que generará una derrama económica de 40 millones de pesos para los alrededor de 700 productores locales.

En total, el Cempasúchil se cultiva en 190 hectáreas del suelo de conservación de la CDMX, siendo la Alcaldía Xochimilco la que concentra el 80 por ciento de la superficie, mientras que la Alcaldía Tláhuac destaca por la siembra a cielo abierto y la flor de corte.

Este año hubo una producción de dos millones 420 mil plantas de Cempasúchil. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Se estima que las actividades relacionadas con el cultivo de Cempasúchil aportan más de mil 500 empleos directos y dos mil indirectos, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Este año hubo una producción de dos millones 420 mil plantas de Cempasúchil. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Explicó que las variedades Marvel Gold, Marvel Orange, Marvel Lemon y Clemolito son las más comunes para su venta en maceta.

Con cifras de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), en 2025 se cosecharon a nivel nacional 14 mil 594 toneladas de Cempasúchil, con un valor de 104 millones 911 mil pesos.

Puebla es la entidad que se posicionó como la principal productora con nueve mil 651 toneladas (66.1 por ciento); seguida por Hidalgo con mil 200 toneladas; San Luis Potosí, 996 toneladas; Oaxaca, con 995 toneladas, y Guerrero, con 800 toneladas.

Por manojo se cortaron 426 mil 738 toneladas, con un valor de producción de 27 millones 823 mil pesos.

En este rubro, Michoacán encabezó el volumen nacional, con 182 mil 772 manojos, y obtuvo el rendimiento más alto por hectárea.