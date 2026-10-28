Comienza a tomar forma la Mega Catrina en el Zócalo; medirá más de 30 metros

La Mega Catrina que está siendo instalada en el Zócalo de la Ciudad de México ya comienza a tomar forma, imágenes muestran su torso con una blusa color morada y los huesos de los brazos ya colocados, uno de ellos ataviado con una pulsera de colores. Todo esto en el marco de las festividades por el Día de Muertos.

La cabeza de la Mega Catrina Arturo Páramo

Hasta ahora se sabe que la huesuda va a tener una altura de 32 metros, lo que seguramente dejará impactados a los visitantes al Centro Histórico en estos días.

Vista lateral de la Mega Catrina Arturo Páramo

Desde hace días un equipo de 140 artesanos del Taller de Arte Xibalbá trabaja para dar vida a la catrina que busca romper el Récord Guinness. También personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) trabaja en la instalación de las decoraciones en los principales edificios del primer cuadro de la capital.

Este miércoles 28 de octubre la instalación de las piezas sobre la plancha de Plaza de la Constitución llama la atención de las personas que pasan por el lugar, la enorme figura todavía no tiene cabeza, pero será en breve cuando quede colocada, pues ya se ve en el lugar. La mega obra será un homenaje a José Guadalupe Posada, el grabador, ilustrador y caricaturista mexicano, reconocido a nivel mundial, entre otras distinciones, por ser el creador original de "La Catrina", inicialmente llamada "Calavera Garbancera".

Esta obra será el objeto principal de la ofrenda monumental del Zócalo capitalino. Una catrina gigante ya fue instalada en los edificios del Gobierno de la Ciudad de México, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento un catrín con un ramo de cempasúchil engalana el histórico edificio.