Alistan operativo especial por Día de Muertos en CDMX

Después de que este fin de semana más de un millón y medio de personas se dieran cita en Paseo de la Reforma para el Paseo en Bici y la procesión de Catrinas, el gobierno de la Ciudad de México informó que se alista un mega operativo para las actividades por Día de Muertos en la capital, el cual constará de más de 11 mil elementos de seguridad

En conferencia de prensa, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, detalló que se espera una afluencia superior al millón y medio de personas en los 120 panteones de la capital.

"Para ello vamos a desplegar un operativo especial que instruyó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con 11 mil efectivos de las distintas unidades de la policía", explicó el funcionario.

Día de Muertos en el Panteón Dolores.

Asimismo, aproximadamente 720 vehículos, entre motocicletas, patrullas, grúas, ambulancias, unidades de rescate, participarán en este operativo. Mientras que los cielos estarán resguardados con sobrevuelos de helicópteros del grupo Cóndores.

Además, destacó la coordinación que se mantendrá con el C5 para el monitoreo en tiempo real de los panteones.

Un operativo como lo hemos hecho todos los años, ese es el despliegue que tenemos, particularmente para el tema de Día de Muertos", concluyó.

Finalmente, agregó que también se contemplan operativos especiales para los distintos eventos y actividades que se tienen programadas en la capital, con motivo de la temporada, para este fin de semana.