Tener otra mascota tras sufrir la pérdida de un animal de compañía es una de las decisiones más complejas y emotivas que un tutor debe afrontar. No se trata simplemente de colocar un nuevo tazón de comida en la casa, sino de evaluar el estado de nuestra salud emocional.

Para entender este proceso, conversamos con Ana Paola Febles, psicóloga experta en tanatología de Bye Bye Friend. La especialista desmitifica los tiempos correctos y analiza cómo sanar el dolor antes de integrar a un nuevo integrante a la familia.

¿Cuándo es recomendable tener otra mascota tras la muerte de la anterior? Canva

El duelo por la pérdida de un animal de compañía

El duelo por un animal es un proceso profundamente doloroso y válido que asimila la ausencia del vínculo afectivo. Su intensidad es equivalente a una pérdida humana, variando su asimilación si ocurre de forma inesperada o tras una enfermedad.

Perder a un amigo peludo activa los mismos mecanismos cerebrales y afectivos que la partida de un ser querido humano.

La experta Ana Paola Febles explica con precisión la naturaleza de este lazo afectivo tan íntimo que se rompe:

Perder a una mascota amada es similar a una pérdida humana, porque al perder a la mascota comenzamos a vivir el duelo por esa ausencia, porque se pierde el vínculo que tenías con ese ser querido. No hay tanto jerarquías entre ser humano y ser animal. Uno vale más que el otro, sino la relación y ese vínculo que tenías con lo que perdiste."

Cuando el animalito padece una patología crónica, se experimenta un duelo anticipado.

Esta dolorosa etapa permite a los tutores procesar el final de forma paulatina, otorgando un valioso tiempo para despedirse.

Por el contrario, un infarto o un accidente imprevisto desatan un shock inmediato que suele requerir más tiempo de asimilación inicial.

¿Cuándo es recomendable tener otra mascota tras la muerte de la anterior? Canva

Cuándo es el momento adecuado para adoptar de nuevo

No existe un tiempo cronológico idéntico para todos, pero la psicología recomienda esperar un margen mínimo de dos a ocho semanas antes de adoptar, garantizando que la decisión no nazca desde la urgencia o el vacío.

El factor determinante para abrir las puertas a otro compañero no se mide en meses, sino en tu estabilidad mental.

La experta aconseja observar las motivaciones reales para no camuflar el dolor detrás de una nueva responsabilidad:

Más que el tiempo exacto de adoptar otro animal es desde qué lugar emocional se toma la decisión. Cuando nace de un deseo genuino de 'me gustan los animales, quiero seguir teniendo otros animalitos, pero honro el lugar del que falleció', es una manera más saludable de vivirlo porque el amor no se reemplaza, se expande. Son dos escenarios distintos."

¿Cuándo es recomendable tener otra mascota tras la muerte de la anterior? Canva

Si buscas un animal idéntico para sustituir las dinámicas del anterior, podrías generar un nivel dañino de frustración.

Apenas ocurre el deceso, la intensidad emocional bloquea la lógica, empujando a la persona a comprar o adoptar por impulso.

Febles sugiere un periodo de pausa obligatorio para que las emociones se estabilicen y la mente recupere su claridad:

Cuando la pérdida acaba de ocurrir, las emociones son muy intensas... si es recomendable dar un espacio de dos a 7 semanas, un mes, para que poco a poco esas emociones vayan disminuyendo y ahí yo puedo decidir... irte haciéndote esas preguntas más que llenar el vacío inmediatamente por el dolor."

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Cómo gestionar la transición en el entorno familiar

La llegada de un nuevo integrante requiere un consenso absoluto, comunicación abierta y empatía en el hogar, respetando que cada miembro de la familia procesa el dolor y la ausencia a ritmos totalmente diferentes.

Es común que un miembro de la casa se sienta listo para adoptar mientras que otro experimente un profundo rechazo.

Obligar a un integrante a convivir con un nuevo ser cuando aún llora la pérdida anterior fractura la armonía del hogar.

La tanatóloga subraya la relevancia de validar el dolor ajeno y entablar conversaciones honestas en la mesa:

Tener un espacio de diálogo con la familia de cómo se sienten respecto a un nuevo animalito y dejar en claro, quien a lo mejor ya avanzó un poquito más emocionalmente, que no es reemplazar, pero también poder empatizar con el duelo de los demás miembros. Y uno, aunque yo quiera esa mascota, aceptar que quizá ahorita no estén listos."

Comprender que el nuevo ser tendrá una personalidad única y un temperamento distinto evitará comparaciones injustas que generen rechazo.

Date el permiso de extrañar, de mirar sus fotos viejas y de entender que tu capacidad de dar afecto jamás se agota.

Tu antiguo compañero siempre tendrá un monumento eterno en tu memoria, pero tu corazón siempre tendrá espacio para albergar más vida.