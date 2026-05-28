¿El mayor FRAUDE del arte? La verdad detrás del cuadro más caro del mundo

Durante años, el mundo del arte ha vivido obsesionado con una sola pregunta: ¿el cuadro más caro de la historia realmente fue pintado por Leonardo da Vinci? La discusión alrededor de Salvator Mundi no solo sigue viva, sino que se ha convertido en uno de los mayores misterios —y para algunos, posibles fraudes— del mercado artístico contemporáneo.

¿Cuál es la obra de arte más cara de la historia?

La obra, atribuida a Leonardo da Vinci, ostenta el récord absoluto como la pintura más cara jamás vendida. En noviembre de 2017 fue subastada por la casa Christie's en Nueva York por la impactante cifra de 450.3 millones de dólares. El comprador terminó siendo el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, aunque durante meses la identidad del dueño permaneció en secreto.

Salvator Mundi sigue siendo la obra de arte más cara jamás vendida. Cortesía salvatormundirevisited

La pintura muestra a Jesucristo como “Salvador del Mundo”, sosteniendo una esfera de cristal mientras bendice con la otra mano. Pero más allá de su simbolismo religioso, lo que realmente disparó su precio fue la posibilidad de que fuera una de las escasas obras sobrevivientes de Da Vinci.

Se estima que existen menos de 20 pinturas atribuidas al genio renacentista. Sin embargo, ahí comienza la polémica.

¿Cuál es la historia del cuadro Salvator Mundi?

Muchos historiadores del arte aseguran que Salvator Mundi fue sometida a una restauración tan intensa que gran parte de lo que hoy se observa podría pertenecer más a restauradores modernos que al propio Leonardo.

La restauración extrema del cuadro ha alimentado sospechas de fraude. Cortesía salvatormundirevisited

Antes de reaparecer en el mercado en los años 2000, la pieza estaba extremadamente dañada, cubierta por repintes y grietas acumuladas durante siglos. El redescubrimiento ocurrió en 2005, cuando la obra apareció casi de manera anónima en una subasta menor en Nueva Orleans.

Fue adquirida por el marchante Robert Simon y posteriormente sometida a investigaciones técnicas y restauraciones que terminaron impulsando la teoría de que podría tratarse del “Leonardo perdido”. Pero ni siquiera eso convenció a todos.

¿Por qué dudan del origen del cuadro Salvator Mundi?

Diversos especialistas continúan cuestionando la autoría total del cuadro. Algunos creen que pudo haber sido realizado principalmente por alumnos del taller de Da Vinci, con apenas algunos retoques del maestro italiano. Otros incluso dudan que Leonardo haya trabajado directamente en la pieza.

Expertos aún debaten si la pintura fue realmente hecha por Da Vinci. Canva

Uno de los argumentos más comentados tiene que ver con la esfera de cristal que sostiene Cristo. Según críticos y expertos en óptica, la refracción de la luz en la esfera no coincide con el comportamiento físico real que un científico obsesivo como Da Vinci probablemente habría representado con precisión.

También señalan que la pose frontal de Jesús es poco habitual dentro del estilo característico del artista. A pesar de todo, la etiqueta de ‘Leonardo da Vinci’ fue suficiente para convertir la obra en un fenómeno global.

La venta pulverizó récords previos y dejó atrás piezas históricas como Interchange de Willem de Kooning, vendida por unos 300 millones de dólares, y Los jugadores de cartas de Paul Cézanne, adquirida por el Estado de Catar por cerca de 250 millones. Pero el misterio más grande llegó después de la subasta.

¿Qué le pasó a la obra Salvator Mundi?

Desde entonces, el paradero exacto de Salvator Mundi se ha convertido en objeto de especulación internacional. Se ha dicho que permanece guardado en un puerto franco en Suiza, mientras otras versiones aseguran que estuvo en el yate privado del príncipe saudí. También se rumora que la intención sería exhibirlo eventualmente en un gran museo cultural en Al-Ula, Arabia Saudita.

El paradero actual del famoso cuadro continúa siendo un misterio. Canva

La desaparición pública del cuadro solo ha alimentado las teorías y el debate. Mientras algunos expertos consideran la obra un tesoro irrepetible del Renacimiento, otros creen que el mercado del arte creó una narrativa perfecta para elevar artificialmente su valor.

Aun así, el fenómeno demuestra que el mercado del arte sigue funcionando bajo una mezcla de pasión, especulación y exclusividad extrema. Y aunque jamás sepamos con total certeza cuánto pintó realmente Leonardo da Vinci en Salvator Mundi, una cosa parece indiscutible: pocas obras han generado tanta fascinación, polémica y conversación como el cuadro más caro del planeta.