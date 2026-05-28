Multan a Temu en Europa por juguetes peligrosos y cargadores defectuosos

En los últimos años, la publicidad de Temu y Shein han invadido nuestras redes sociales. Sin embargo, bien dicen que lo barato sale caro; recientemente se dio a conocer que Temu recibió una multa millonaria en la Unión Europea por vender productos ilegales.

Temu es una plataforma de comercio electrónico que nació en 2022 en Estados Unidos como parte de la compañía China PDD Holdings, con el objetivo de ofrecer ventas directas de fábrica a los consumidores.

Rápidamente, ganó popularidad por ofrecer productos de prácticamente cualquier categoría, desde ropa hasta gadgets, a precios muy económicos. Por ejemplo, puedes encontrar utensilios de cocina por menos de mil pesos y herramientas por menos de 500 pesos.

La diferencia de los precios frente al mercado, ha hecho dudar a más de uno sobre si son originales o pirata. Quizá, parte de la respuesta viene de la multa millonaria impuesta en la Unión Europea a Temu por vender productos ilegales.

Temu se ha vuelto popular por sus precios económicos Canva

UE multa con 200 millones de euros a Temu

Este jueves, la UE impuso una multa de 200 millones de euros (unos 230 millones de dólares) a Temu por haber permitido la venta de productos ilegales, entre ellos juguetes peligrosos para bebés o cargadores defectuosos.

"La empresa no logró identificar, analizar y evaluar diligentemente los riesgos sistémicos relacionados con la venta de productos ilegales en su plataforma, así como los perjuicios resultantes para los consumidores de la UE", concluyó la Comisión Europea al término de una investigación abierta en octubre de 2024.

De esta forma, Temu incumplió sus obligaciones de protección al consumidor, impuestas a las grandes plataformas en línea por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales.

"Temu es un actor muy importante en el mercado europeo, con 130 millones de usuarios. Por lo tanto, cuando venden productos prohibidos, estos terminan en manos de un gran número de europeos", subrayó Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión encargada del área digital.

Para demostrar la infracción, Bruselas se apoyó especialmente en compras realizadas por sus propios equipos, haciéndose pasar por clientes comunes.

La operación demostró que "un porcentaje muy elevado de los cargadores pedidos no logró superar pruebas básicas de seguridad".

Peor aún, una alta proporción de los juguetes para bebés evaluados en las mismas condiciones presentaba "riesgos de seguridad de gravedad media a alta", como riesgos de asfixia o niveles de sustancias químicas nocivas superiores a los límites autorizados.

Estas conclusiones fueron corroboradas por investigaciones realizadas por autoridades nacionales y asociaciones de consumidores.

En respuesta, la empresa señaló que "Temu respeta los objetivos de la ley de servicios digitales así como la importancia de unas reglas claras y coherentes para la economía digital. No obstante, cuestionamos la decisión de la Comisión Europea y estimamos que la multa es desproporcionada".

Sin embargo, el monto de la multa está muy lejos del máximo permitido por la DSA, equivalente al 6 por ciento de la facturación anual total de su empresa matriz, PDD Holdings. El año pasado, esta compañía registró una facturación de 53 mil millones de euros.

Con información de AFP