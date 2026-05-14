Cuando se habla de zonas arqueológicas en el centro de México casi siempre lleva al mismo destino: Teotihuacán. Sin embargo, alrededor de la Ciudad de México existen antiguos centros ceremoniales y ciudades prehispánicas que resguardan parte fundamental de la historia mesoamericana y que, a diferencia de otros sitios más populares, suelen tener menos visitantes.

Desde pirámides monumentales y observatorios astronómicos hasta murales que aún conservan sus colores originales, estos lugares permiten conocer culturas que marcaron distintas etapas del México antiguo.

Algunos se encuentran rodeados de paisajes naturales y otros sobreviven en medio de zonas urbanas, pero todos ofrecen una experiencia distinta para quienes buscan recorridos culturales cerca de la capital del país.

Sitios arqueológicos cerca de la CDMX, no solo es Teotihuacán Canva

5 sitios arqueológicos cerca de la CDMX poco concurridos

Además de Teotihuacán, existen zonas arqueológicas cerca de la capital que permiten conocer otras culturas prehispánicas sin recorrer largas distancias. Algunos de estos lugares todavía conservan templos, plazas ceremoniales y estructuras rodeadas de naturaleza.

1. Xochicalco

Ubicada en el estado de Morelos, esta antigua ciudad se construyó entre los años 650 y 900 d.C. y destacó como un importante centro político, comercial y astronómico tras la caída de Teotihuacán. Debido a su relevancia cultural, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad.

Uno de sus mayores atractivos es el Templo de la Serpiente Emplumada, decorado con relieves relacionados con el conocimiento astronómico y religioso mesoamericano. Especialistas del INAH señalan que el nombre Xochicalco significa “en el lugar de la casa de las flores”.

Ubicación: Carretera Federal Xochicalco-Tetlama s/n, Miacatlán, Morelos.

Carretera Federal Xochicalco-Tetlama s/n, Miacatlán, Morelos. Horario: lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas. Último acceso a las 17:00 horas.

Sitios arqueológicos cerca de la CDMX, no solo es Teotihuacán Captura de pantalla.

Cantona

Cantona fue una de las ciudades más urbanizadas de Mesoamérica y alcanzó su auge entre los años 600 y 1000 d.C. El sitio sobresale por sus calles empedradas, estructuras defensivas y más de 20 juegos de pelota, una cifra poco común en México.

Investigadores del INAH indican que la ciudad se desarrolló gracias al comercio de obsidiana proveniente de la cuenca oriental de Puebla. Su arquitectura se integra con un paisaje volcánico que la distingue de otras zonas arqueológicas mexicanas.

Ubicación: Carretera Tepeyahualco-Xonacatlán km 7.5, Tepeyahualco, Puebla.

Carretera Tepeyahualco-Xonacatlán km 7.5, Tepeyahualco, Puebla. Horario: lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas. Último acceso a las 16:00 horas.

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3. Pañhú, Hidalgo

La zona arqueológica de Pañhú es uno de los descubrimientos menos conocidos del centro de México. El sitio pertenece a la cultura xajay, un pueblo que habitó el Valle del Mezquital entre los años 450 y 950 d.C.

Especialistas del INAH explican que Pañhú funcionó como un centro ceremonial y administrativo estratégico debido a su ubicación entre rutas comerciales del Altiplano Central. El nombre proviene del otomí y puede traducirse como “camino caliente”.

Entre sus estructuras destacan plazas, basamentos piramidales y patios ceremoniales construidos sobre terrazas naturales con vista al Valle del Mezquital.

Ubicación: Tecozautla, Hidalgo.

Tecozautla, Hidalgo. Horario: martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas.

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4. Tula

Tula fue la capital de la cultura tolteca y alcanzó gran poder político entre los siglos X y XII. El sitio es reconocido por los Atlantes de Tula, esculturas monumentales de guerreros que se convirtieron en uno de los símbolos arqueológicos más importantes de México.

El INAH explica que el nombre Tollan-Xicocotitlan puede interpretarse como “ciudad o metrópoli”, reflejo de su relevancia en Mesoamérica.

Ubicación: Zona Arqueológica de Tula, Tula de Allende, Hidalgo.

Zona Arqueológica de Tula, Tula de Allende, Hidalgo. Horario: lunes a domingo de 09:00 a 17:00 horas. Último acceso a las 16:00 horas.

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5. Cacaxtla

Cacaxtla es considerada una de las zonas arqueológicas más importantes del centro del país gracias a sus murales prehispánicos, famosos por conservar colores y detalles originales después de más de mil años.

El sitio fue habitado por la cultura olmeca-xicalanca entre los años 650 y 900 d.C. y destacó por su influencia comercial y militar en la región. Investigadores del INAH señalan que los murales representan guerreros, sacerdotes y escenas rituales vinculadas con la cosmovisión mesoamericana.

Además de los murales, el complejo cuenta con plataformas ceremoniales y un gran basamento protegido por una estructura metálica que ayuda a conservar las pinturas.

Ubicación: Carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala km 6.5, Nativitas, Tlaxcala.

Carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala km 6.5, Nativitas, Tlaxcala. Horario: martes a domingo de 09:00 a 17:30 horas.

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3 Zonas arqueológicas en CDMX que puedes visitar

La Ciudad de México también conserva espacios arqueológicos que permiten conocer parte del pasado prehispánico del Valle de México sin salir de la capital.

1. Cuahilama

Dentro de la propia Ciudad de México se encuentra este sitio arqueológico poco conocido relacionado con la cultura xochimilca. Su ocupación principal ocurrió entre los años 1200 y 1521, antes de la expansión mexica en la región.

El lugar destaca por sus petrograbados tallados en piedra, donde aparecen símbolos calendáricos, mapas rituales y representaciones vinculadas con la cosmovisión prehispánica.

Ubicación: Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, Ciudad de México.

Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, Ciudad de México. Horario: martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas.

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2. Cuicuilco

Cuicuilco es considerada una de las ciudades más antiguas del Valle de México y surgió antes del auge de Teotihuacán. Su principal característica es una pirámide circular única en Mesoamérica.

Especialistas de la UNAM y el INAH han documentado que la ciudad fue afectada por la erupción del volcán Xitle, un evento que modificó el desarrollo urbano de la región.

Ubicación: Insurgentes Sur s/n, Tlalpan, Ciudad de México.

Insurgentes Sur s/n, Tlalpan, Ciudad de México. Horario: martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas.

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3. Mixcoac

En medio de avenidas y edificios de la alcaldía Benito Juárez sobrevive la zona arqueológica de Mixcoac, un antiguo asentamiento relacionado con culturas tepanecas y mexicas. El sitio funcionó como un centro ceremonial y administrativo durante el periodo Posclásico.

El INAH explica que Mixcoac significa “donde se venera a la serpiente de nubes”. Entre sus principales estructuras destacan una pirámide dedicada a Mixcóatl, plataformas ceremoniales y restos habitacionales que lograron sobrevivir al crecimiento urbano de la capital.

Ubicación: Calle Pirámide 7, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Calle Pirámide 7, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Horario: martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas.

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¿Cuánto cuesta visitar las zonas arqueológicas cerca de la CDMX?

El INAH informa que gran parte de las zonas arqueológicas del país mantiene tarifas accesibles y descuentos para estudiantes, maestros y adultos mayores. Además, la entrada suele ser gratuita para mexicanos los domingos.

En Xochicalco y Cantona, el costo general ronda los 105 pesos para nacionales y residentes en México, mientras que los visitantes extranjeros pagan una tarifa mayor. Por su parte, Tula mantiene precios similares e incluye acceso a su museo de sitio.

Especialistas recomiendan revisar los portales oficiales del INAH antes de viajar, ya que los horarios y costos pueden modificarse por temporadas o actividades especiales.

Más allá de Teotihuacán, el centro de México conserva una amplia variedad de zonas arqueológicas que muestran la diversidad cultural de las civilizaciones prehispánicas.

Desde antiguos centros ceremoniales hasta ciudades que dominaron rutas comerciales, estos espacios permiten conocer distintos momentos de la historia mesoamericana a pocas horas de la Ciudad de México.