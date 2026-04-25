Pirámides de Teotihuacán: cómo llegar desde CDMX

Las pirámides de Teotihuacán son uno de los sitios arqueológicos más importantes y visitados del país. Su historia milenaria y el misterio que rodea a esta antigua ciudad la convierten en un destino imperdible para locales y turistas.

Si nunca has ido y estás buscando cómo llegar a este lugar, aquí te contamos todo lo que necesitas saber, además de qué ver en Teotihuacán.

¿Qué se puede ver en Teotihuacán?

Este sitio arqueológico, que data de los años entre el 100 a.C. y el 650-750 d.C., es conocido como la “Ciudad de los Dioses”. El nombre fue dado por los mexicas, quienes encontraron la ciudad abandonada y la consideraron un lugar sagrado.

La zona fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987, gracias a su impresionante arquitectura y valor histórico.

Durante tu recorrido, podrás visitar:

Pirámide del Sol

Es la construcción más grande de Teotihuacán y una de las más icónicas de México. Se ubica entre la Pirámide de la Luna y la Ciudadela.

Actualmente no se puede subir, ya que su acceso está restringido desde 2020 para preservar su estructura.

Guía completa para visitar las Pirámides de Teotihuacán Foto: Canva

Pirámide de la Luna

Es la segunda construcción más grande del sitio. Su nombre proviene de los mexicas, quienes la llamaron Metztli Itzacual, que significa “recinto de la Luna”.

Además de su belleza, se cree que funcionaba como un marcador de eventos astronómicos, como los solsticios.

Guía completa para visitar las Pirámides de Teotihuacán Foto: Canva

Pirámide de la Serpiente Emplumada

Esta estructura destaca por su estilo arquitectónico y sus relieves que representan a la serpiente emplumada, símbolo de la dualidad entre el cielo y la tierra.

Al igual que la Pirámide del Sol, su acceso también está restringido para su conservación.

Calzada de los Muertos

Es la avenida principal de la zona arqueológica, con más de 4 kilómetros de longitud. A lo largo de este camino podrás admirar varias estructuras y sentir la magnitud de esta antigua civilización.

Guía completa para visitar las Pirámides de Teotihuacán Foto: Canva

¿Cómo llegar a Teotihuacán desde CDMX?

Si planeas visitar Teotihuacán, debes saber que se encuentra a unos 48 kilómetros al noreste de la Ciudad de México.

En autobús desde la Terminal del Norte

Una de las formas más sencillas es tomar un autobús desde la Terminal Central de Autobuses del Norte.

Puedes llegar en Metro a la estación “Autobuses del Norte” de la Línea 5. Desde ahí, salen autobuses hacia Teotihuacán cada 15 a 20 minutos. El tiempo de traslado es de aproximadamente 1 a 1.5 horas.

Guía completa para visitar las Pirámides de Teotihuacán Foto: Canva

¿Qué llevar a Teotihuacán?

Al tratarse de una zona abierta y con poca sombra, es importante que vayas preparado para el clima, especialmente en días soleados.

Para disfrutar tu recorrido sin contratiempos, te recomendamos llevar:

Gorra o sombrero

Gorra o sombrero Agua suficiente

Bloqueador solar

Lentes de sol

Ropa cómoda

Calzado cómodo

Papel de baño o pañuelos

Identificación oficial

Dinero en efectivo

Guía completa para visitar las Pirámides de Teotihuacán Foto: Canva

Los costos van de los $105 pesos (presentando INE, pasaporte o documento migratorio) para residentes y $210 pesos para boleto general (Extranjeros).

Tomar en cuenta estas recomendaciones hará que tu visita a Teotihuacán sea mucho más cómoda.