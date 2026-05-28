¿Cuánto tardarías en recorrerlos? Estos son los museos más grandes del mundo

¿Te imaginas visitar un museo tan grande que además de sorprender por las obras que alberga, también destaque por ser uno de los más enormes del mundo?

Si te gusta la historia, el arte y los lugares que ofrecen experiencias únicas, aquí te contamos cuáles son algunos de los museos más grandes del mundo y por qué son considerados verdaderos tesoros culturales.

A nivel mundial, los museos son referentes de la cultura y la historia. En sus salas resguardan piezas de distintas épocas, desde civilizaciones antiguas hasta expresiones artísticas contemporáneas que siguen abiertas al público para entender cómo ha evolucionado el mundo.

Prácticamente todos los países cuentan con museos importantes, pero algunos destacan especialmente por sus enormes dimensiones y la impresionante cantidad de obras que conservan.

Museos más grandes del mundo

Gran Museo Egipcio

Ubicado en Egipto cerca de las famosas pirámides de Guiza, es uno de los recintos culturales más impresionantes del planeta.

Cuenta con una extensión de aproximadamente 500 mil metros cuadrados y recorrerlo de manera general puede tomar hasta cinco horas.

Para los amantes de la historia de Tutankamón, este museo es una parada obligatoria, ya que alberga más de 5 mil objetos relacionados con el faraón, incluida su famosa máscara funeraria de oro. Si el plan es explorarlo a detalle, incluso podrían necesitarse hasta dos días.

¿Cuáles son los museos más grandes del mundo? Foto: Canva

Museo del Hermitage en Rusia

Este recinto, ubicado en San Petersburgo, Rusia, se encuentra en el histórico Palacio de Invierno, antigua residencia oficial de los zares y emperadores de la dinastía Romanov. Tiene una superficie aproximada de 233 mil metros cuadrados.

Una visita completa puede durar entre cuatro y cinco horas, especialmente porque en su interior alberga más de 3 millones de piezas históricas y artísticas.

¿Cuáles son los museos más grandes del mundo? Foto: Canva

Museo del Louvre

Si visitas París, Francia, el Museo del Louvre es una parada que no puede faltar en tu recorrido. Ubicado en el corazón de la llamada “Ciudad del Amor”, este museo cuenta con una superficie total de 210 mil metros cuadrados y recorrerlo sin prisas puede tomar entre cuatro y seis horas.

Además de su enorme tamaño, el Louvre es reconocido mundialmente por resguardar algunas de las obras más importantes de la historia del arte.

¿Cuáles son los museos más grandes del mundo? Foto: Canva

Museo Nacional de China

Se encuentra en la Plaza de Tiananmén, en Pekín, y es otro de los recintos culturales más grandes del mundo. Cuenta con una superficie cercana a los 200 mil metros cuadrados y una colección que supera el millón de piezas históricas.

Entre sus exhibiciones destacan pinturas antiguas, porcelanas, jades y el famoso Simuwu Ding, una histórica pieza de bronce considerada una de las más importantes de China.

La visita puede durar entre tres y cuatro horas, aunque los amantes de la historia podrían pasar ahí un día entero.

¿Cuáles son los museos más grandes del mundo? Foto: Canva

Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

El Museo Metropolitano de Arte, conocido también como “The Met”, está ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

Este famoso museo tiene una superficie de más de 190 mil metros cuadrados y alberga más de 2 millones de piezas artísticas e históricas.

Entre sus obras más reconocidas se encuentra la pintura al óleo “La muerte de Sócrates”, del artista francés Jacques-Louis David, creada en 1787.

¿Cuáles son los museos más grandes del mundo? Foto: Canva

Recorrer este museo puede tomar entre tres y cinco horas, dependiendo del interés de cada visitante.