Desplegarán más de mil 500 policías para el XLIII Maratón de la CDMX 2026
Debido al paso de los atletas, se prevén cortes y afectaciones a la circulación en las principales vialidades de la capital
Mil 655 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vigilará el XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026, el cual se realizará este domingo 30 de agosto a partir de las 05:00 horas, con salida en Ciudad Universitaria y meta en el Zócalo capitalino.
Para garantizar la seguridad y el tránsito seguro de los corredores, asistentes y automovilistas durante la justa deportiva, el dispositivo contará con mil 200 policías de la Subsecretaría de Operación Policial y 455 uniformados de la Subsecretaría de Control de Tránsito.
Este despliegue territorial estará respaldado por 188 vehículos oficiales, 48 motopatrullas, tres ambulancias, 21 elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos preventivos.
El trayecto oficial contempla el paso por las zonas de Insurgentes, Condesa, avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma, Polanco, Ejército Nacional, avenida Juárez y el Centro Histórico, hasta culminar en la Plaza de la Constitución.
Debido al paso de los atletas, se prevén cortes y afectaciones a la circulación en las principales vialidades de la capital.
Ante las restricciones viales, se recomendó a los automovilistas utilizar alternativas como:
- Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso
- Circuito Interior
- Anillo Periférico
- Avenida Cuauhtémoc
- Avenida División del Norte
- Avenida Marina Nacional
- Calzada Legaria
- Eje Central Lázaro Cárdenas
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a anticipar sus traslados dominicales, atender las indicaciones de tránsito y consultar con oportunidad las rutas alternas para evitar contratiempos en los traslados por la metrópoli.