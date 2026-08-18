Adidas lanza accesorios para mascotas del América, Real Madrid y otros: Precio y dónde comprar

Luego del éxito de la colección de ropa de Adidas en el pasado Mundial, la firma alemana de ropa deportiva lanza la Club Pets Collection para la temporada 2026-2027 con diferentes jerseys de equipos de futbol a los que ellos les confeccionan los uniformes, pero con la cualidad de estar diseñados para las mascotas.

Ahora, la marca alemana adaptó los patrones, texturas y elementos gráficos de los uniformes de primera equipación de sus clubes más prominentes. Estas piezas cuentan con cuellos y puños elásticos holgados para mayor comodidad de las mascotas, además de reubicar el escudo oficial y el logotipo en el lomo de la para garantizar su visibilidad durante los paseos y que no se sienta como una prenda sencilla, sino que transmita la pasión por un equipo y que, ahora, podrás compartir con tu amigo de cuatro patas.

Las prendas están confeccionadas con materiales ligeros que priorizan la ergonomía y la movilidad, estando disponibles en múltiples tallas para ajustarse a razas pequeñas, medianas y grandes, desde un chihuahua hasta un dálmata.

¿Qué equipos participan en la colección de mascotas de Adidas?

La propuesta de Adidas incluye a equipos de todo el mundo, pero solo uno pertenece al continente americano y a la Liga MX. EL listado oficial es el siguiente:

Club América ( Liga MX )

( ) Real Madrid

Manchester United

Arsenal

Liverpool

Bayern Múnich

Benfica

Cada versión replica con las características estéticas de los jerseys para adultos y la colección se complementa con accesorios como bolsas transportadoras y collares temáticos para tener todo listo con el logo de tu equipo favorito en tu perro o gato.

Adidas también tiene transportadoras para mascotas. Adidas

¿Dónde comprar la línea de perros de Adidas en México?

Los aficionados interesados en adquirir estos artículos podrán encontrarlos disponibles de forma directa en el catálogo de la web oficial de Adidas de México además de la aplicación móvil de la marca y tiendas físicas seleccionadas.

El precio de cada producto es variable. Por ejemplo, el jersey del América cuesta 799 pesos, mientras que el collar del Real Madrid vale 1,299 pesos.